Девушка стоит в планке на прямых руках
Девушка стоит в планке на прямых руках
© wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Тело замирает — мышцы загораются: секрет статической силы

Исследование: регулярное выполнение планки помогает снизить вес и повысить выносливость

Планка — одно из тех упражнений, которое выглядит просто, но заставляет работать почти все мышцы. В отличие от динамических движений, здесь нет прыжков, махов или подъёмов. Всё, что нужно, — замереть в упоре лёжа и удерживать тело в статичном положении. Но именно в этой неподвижности и заключается сила планки.

Почему планка так популярна

Это упражнение подходит практически каждому — независимо от возраста, пола и уровня физической подготовки. Даже людям, которые страдают от хронической боли в спине, планка часто приносит пользу, если выполнять её правильно. Она помогает укрепить глубокие мышцы корпуса, улучшить осанку и снизить нагрузку на позвоночник.

Главное преимущество — эффективность при минимуме времени. Чтобы почувствовать работу мышц, достаточно 20-30 секунд, а регулярная практика даст видимый результат уже через несколько недель.

Какие мышцы работают во время планки

Планка задействует гораздо больше, чем пресс. Во время удержания статического положения включаются:

  • прямые и косые мышцы живота;

  • передние зубчатые мышцы;

  • разгибатели и широчайшие мышцы спины;

  • большие ягодичные;

  • задняя поверхность бедра.

Именно это делает планку уникальной: одно простое упражнение заменяет целый комплекс для кора, ягодиц и ног. Оно улучшает мышечный баланс, повышает выносливость и помогает сжигать калории даже без активных движений.

Планка и похудение: что говорят исследования

Учёные провели небольшой эксперимент с участием 61 студента. За 12 недель тренировок участники выполняли только различные виды планки: классическую, боковую и на локтях. Тренировки длились от 9 до 15 минут, трижды в неделю. В итоге испытуемые похудели в среднем на 2,8 кг, потеряли 1,3 кг жира и набрали 6% мышечной массы. Кроме того, улучшились показатели дыхательной системы — мышцы кора участвуют в дыхании, и их тренировка повышает эффективность лёгких.

Однако делать вывод, что планка заменяет кардио, нельзя. Чтобы похудеть заметно, важно сочетать статические упражнения с аэробной активностью: бегом, плаванием, ходьбой. Но если времени нет, даже короткая планка принесёт пользу — лучше короткая тренировка, чем полное бездействие.

Советы шаг за шагом: как правильно выполнять планку

  1. Примите упор лёжа — руки под плечами, тело вытянуто в линию.

  2. Напрягите пресс, слегка наклоните таз — представьте, что тянете лобковую кость к пупку. Это убережёт поясницу от прогиба.

  3. Если болят запястья, опуститесь на предплечья. Локти должны находиться под плечами.

  4. Расправьте плечи, опустите их вниз, направьте взгляд в пол. Шея должна быть на линии спины.

  5. Держите положение 20-30 секунд, постепенно увеличивая время до минуты.

Если тело начинает провисать, лучше остановиться, сделать паузу и повторить упражнение, чем тянуть через боль.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: сильный прогиб в пояснице.

  • Последствие: боль и нагрузка на позвоночник.

  • Альтернатива: напрягайте пресс и слегка опускайте таз.

  • Ошибка: плечи подняты к ушам.

  • Последствие: перенапряжение трапеций, снижение эффекта для кора.

  • Альтернатива: опускайте плечи и "раскрывайте" спину.

  • Ошибка: опускание таза вниз.

  • Последствие: неправильное распределение нагрузки.

  • Альтернатива: держите тело в одной линии, при необходимости сокращайте время подхода.

  • Ошибка: сгибание шеи.

  • Последствие: перенапряжение мышц шеи.

  • Альтернатива: держите голову ровно, взгляд — в пол.

Вариации планки: от новичка до профи

Планка легко адаптируется под разные цели и уровни подготовки. Вот несколько вариантов, чтобы не заскучать:

  • Планка с касанием плеч. Поочерёдно касайтесь рукой противоположного плеча. Развивает координацию.

  • Планка на фитболе. Нестабильная поверхность усиливает работу мышц пресса и спины.

  • Планка "перемешивание в горшке". Стоя на предплечьях на фитболе, делайте круговые движения руками.

  • Шагающая планка. Поочерёдно опускайтесь на локти и возвращайтесь в исходное положение.

  • Планка с опусканием бёдер. Перекатывайте таз из стороны в сторону, сохраняя ровную спину.

Такие варианты помогают не только укреплять мышцы, но и развивать баланс, координацию и выносливость.

Как часто выполнять планку

Планка — упражнение, которое можно делать хоть ежедневно. При правильной технике оно безопасно для большинства людей. Новичкам стоит начать с трёх подходов по 20-30 секунд, отдыхая минуту между ними. Со временем длительность можно увеличить до минуты, а затем — добавить подходы.

Когда минута удержания перестаёт быть вызовом, переходите к более сложным вариантам. Например, выполняйте планку на нестабильных поверхностях — фитболе, балансировочной подушке, ролике. Такие тренировки развивают не только мышцы, но и вестибулярный аппарат.

А что если не получается стоять долго

Если даже 15 секунд планки даются с трудом, не отчаивайтесь. Попробуйте облегчённую версию — с коленей. Сохраняйте прямую линию от головы до колен, напрягайте пресс и постепенно увеличивайте время. С каждой неделей мышцы будут становиться сильнее, и скоро вы сможете перейти к классическому варианту.

Плюсы и минусы планки

Плюсы:

  • укрепляет мышцы кора и осанку;

  • не требует оборудования;

  • занимает минимум времени;

  • подходит для домашних тренировок;

  • снижает риск травм.

Минусы:

  • при неправильной технике возможны боли в пояснице;

  • без динамических нагрузок не помогает активно сжигать жир;

  • требует регулярности, чтобы увидеть результат.

Главное — не гнаться за рекордами. Эффект достигается не временем, а качеством выполнения. Даже короткая, но идеальная планка даст больше пользы, чем три минуты с ошибками.

FAQ

Какой вид планки самый эффективный?
Классическая планка на предплечьях — лучший вариант для укрепления мышц кора. Боковая добавляет нагрузку на косые мышцы живота.

Можно ли делать планку утром натощак?
Да, если вы чувствуете себя бодро. Это помогает активировать мышцы и улучшить тонус с утра.

Сколько калорий сжигает планка?
За минуту удержания тратится примерно 5-7 ккал, но эффект идёт не от сжигания калорий, а от укрепления мышц и улучшения обмена веществ.

Можно ли делать планку при болях в спине?
Если боль вызвана мышечным перенапряжением, то умеренная планка может помочь. Но при грыжах и остеохондрозе стоит посоветоваться с врачом.

Что лучше: планка или скручивания?
Планка безопаснее для спины и эффективнее укрепляет глубокие мышцы. Скручивания подходят для разнообразия, но не заменяют планку полностью.

Мифы и правда

  • Миф: планка заменяет все тренировки.

  • Правда: она хороша для кора, но не развивает выносливость и сердце, как кардио.

  • Миф: чем дольше стоишь, тем лучше.

  • Правда: после минуты мышцы перестают получать дополнительную пользу — лучше добавить сложность.

  • Миф: планка помогает накачать пресс.

  • Правда: она укрепляет мышцы, но для рельефа нужно подключать питание и кардионагрузку.

Три интересных факта

  1. Самый долгий зафиксированный рекорд в планке — более 9 часов. Его установил морпех из Канады.

  2. Планка вошла в программу йоги под названием "чакракасана", где она символизирует силу воли и устойчивость духа.

  3. В некоторых фитнес-приложениях за ежедневное выполнение планки начисляют "очки здоровья" — современный способ мотивировать себя на регулярные тренировки.

Планка — это не просто упражнение, а привычка, способная изменить тело и самочувствие. Всего несколько минут в день помогут стать сильнее, выносливее и увереннее в себе. Главное — начать и не останавливаться.

