Всего 5 минут, и пресс горит: это простое упражнение творит чудеса с телом
Порой для заметных изменений в фигуре не нужны абонементы в зал и сложные тренировки. Всего 5 минут в день и одно простое упражнение — планка — способны подтянуть мышцы, улучшить осанку и запустить процесс сжигания жира.
Почему планка так эффективна
Планка — это статическое упражнение, при котором тело удерживается в прямой линии на предплечьях и носках стоп. При правильном выполнении одновременно работают:
-
мышцы пресса и спины;
-
ягодицы;
-
плечи и грудные мышцы;
-
бёдра и икры.
Исследования, опубликованные в Journal of Strength and Conditioning Research, подтверждают, что планка укрепляет так называемый "кор" — мышечный каркас, поддерживающий позвоночник, и улучшает баланс. При регулярном выполнении повышается тонус всего тела и ускоряется метаболизм.
Как правильно выполнять
-
Лягте лицом вниз.
-
Опирайтесь на предплечья и носки.
-
Держите голову на линии с позвоночником.
-
Напрягите пресс и ягодицы, не прогибайте поясницу.
-
Дышите ровно, не задерживайте дыхание.
Частые ошибки: провал таза вниз, поднятые слишком высоко бёдра, опущенная голова. Эти ошибки снижают эффективность и могут привести к болям в спине.
7-дневная программа
-
День 1-2: держите планку по 20 секунд.
-
День 3-4: увеличьте до 30 секунд.
-
День 5: добавьте ещё 10-15 секунд.
-
День 6: отдых и восстановление.
-
День 7: пробуйте максимальное для себя время, сохраняя технику.
Такой подход укрепляет мышцы без перегрузки.
Как усилить эффект
-
Следите за техникой: лучше меньше времени, но идеально выполненное упражнение.
-
Раз в неделю делайте день отдыха, чтобы мышцы восстанавливались.
-
Пробуйте вариации — боковую планку, планку с поднятой ногой.
-
Комбинируйте с лёгким кардио и сбалансированным питанием.
Факт: по данным Американского совета по упражнениям (ACE), сочетание планки с кардионагрузками помогает сжигать жир быстрее, чем отдельные силовые или кардио-тренировки.
Результат уже через неделю
Через 7 дней регулярных занятий вы заметите:
-
более подтянутый живот;
-
улучшенную осанку;
-
чувство лёгкости и больше энергии в течение дня.
А если продолжите практику, уже через 4-6 недель планка заметно укрепит мышцы спины и пресса, снизит риск болей в пояснице и сделает фигуру стройнее.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru