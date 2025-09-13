Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес тренировка
Фитнес тренировка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Всего два движения в планке включают мышцы, о которых вы даже не думали

Исследование электромиографии: сочетание ретракции и наклона таза делает планку эффективнее

Планка давно считается одним из самых доступных и эффективных упражнений с весом собственного тела. Она укрепляет мышцы корпуса и помогает улучшить координацию движений. Но новое исследование биомеханики показывает: результативность этого упражнения зависит не только от положения позвоночника, но и от того, как работают лопатки и таз.

Ретракция лопаток — скрытый элемент техники

Ретракция, или аддукция, — это движение, при котором лопатки сближаются друг с другом. Обратное движение носит название абдукции. Такой навык требует хорошей подвижности плечевых суставов, что не всегда доступно новичкам.

При этом ретракция играет ключевую роль в правильной технике горизонтальных и вертикальных тяг — от тяги штанги в наклоне до подтягиваний. Многие начинающие спортсмены и не подозревают о её важности.

Как ретракция влияет на планку

Исследователи выяснили: положение лопаток и наклон таза напрямую влияют на распределение нагрузки в планке. При ретракции задействуются не только мышцы верхней части спины, но и косые мышцы живота. Это объясняется особенностями фасциальных связей: грудопоясничная фасция образует на спине Х-образную структуру, связывая плечи и таз.

Роль таза: вперёд или назад?

Осанка с наклоном таза вперёд — частое следствие сидячего образа жизни. Такое положение может провоцировать боли в пояснице и считается травмоопасным при тренировках. Именно поэтому в силовых упражнениях чаще всего используется противоположная техника — "подкручивание" таза внутрь, которое стабилизирует позвоночник.

В планке этот же принцип работает: наклон таза назад вместе с ретракцией делает упражнение наиболее эффективным. Такую технику тренеры объясняют советом "напрячь пресс и сжать ягодицы".

Что показали эксперименты

В исследовании участвовало 15 человек (5 женщин и 10 мужчин). Техника планки проверялась в четырёх вариациях:

  • AbAnt — лопатки разведены, таз наклонён вперёд
  • AbRet — лопатки разведены, таз наклонён назад
  • AdAnt — ретракция, таз вперёд
  • AdRet — ретракция, таз назад

Каждое положение выполнялось по 3 подхода по 10 секунд. С помощью электромиографии измерялась активность прямых и косых мышц живота, а также разгибателей позвоночника. Лучшие показатели показала комбинация "ретракция лопаток + наклон таза назад".

Ограничения и предостережения

Однако универсальной такой методику назвать нельзя. Для людей с избыточным весом или слабыми плечевыми суставами ретракция может оказаться чрезмерной нагрузкой. Кроме того, новички без опыта часто фиксируют лопатки неправильно. Поэтому при сомнениях специалисты рекомендуют обратиться к тренеру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Силовые тренировки связали с замедлением старения клеток — исследование Biology 2024 сегодня в 0:50

Силовые тренировки и клеточное время: что скрывают теломеры

Учёные предполагают, что силовые тренировки влияют на теломеры и могут замедлять старение. Но насколько справедлива эта гипотеза?

Читать полностью » Комплекс упражнений с собственным весом для развития координации и силы корпуса сегодня в 0:10

Думали, без железа не накачаться? Эта тренировка заставит мышцы гореть без единого тренажёра

Эффективный комплекс для развития силы и координации без инвентаря. Узнайте, как прокачать всё тело дома.

Читать полностью » Невролог Джеффри Дурмер: лёгкая тренировка после недосыпа помогает восстановить сон вчера в 23:45

Сон подвёл, а день только начался: какой спорт помогает перезапустить организм

Недосып не повод отменять спорт. Как выбрать правильную нагрузку, чтобы не навредить и быстрее восстановить силы?

Читать полностью » Бывший глава антидопинговой лаборатории Родченков снова объявлен в розыск МВД вчера в 22:35

Преступник или разоблачитель? Родченков вновь оказался между двух миров

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории снова оказался в розыске. Как это повлияет на спорт и что говорят эксперты?

Читать полностью » Заминка после бега предотвращает головокружение и жёсткость мышц — спортивные специалисты вчера в 21:24

Финиш оказался коварнее дистанции: бегуны совершают одну и ту же ошибку

Две практичные заминки на 10 минут: стоя на улице или на коврике дома. Мягко снизят пульс, уберут жёсткость и помогут восстановиться быстрее.

Читать полностью » Динамическая разминка эффективнее статической растяжки перед бегом — мнение экспертов вчера в 20:16

Хочешь бежать легко с первых метров: сделай простую разминку вместо скучной растяжки

Две короткие динамические разминки для бегунов: 5–7 минут движений без коврика, которые прогреют суставы, включат мышцы и сделают первые километры легче.

Читать полностью » Как йога помогает снять напряжение в шее и спине — данные физиотерапевтов вчера в 19:50

Плечи хранят больше тайн, чем кажется: простые движения меняют тело

Йога помогает не только расслабиться, но и избавиться от сутулости и зажатых плеч. Несколько простых упражнений способны заметно изменить самочувствие.

Читать полностью » Осень Калабрезе объяснила, как сочетать кардио и силовые тренировки для похудения вчера в 19:10

Кардио или железо: выбор, который решает судьбу лишних килограммов

Как правильно сочетать кардио и силовые тренировки, чтобы похудеть и при этом не потерять мотивацию? Узнайте универсальные советы экспертов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Программа Льюиса Армстронга помогает увеличить число подтягиваний до 20 за 6 недель
Садоводство

Осенняя посадка пионов в сентябре обеспечивает успешное укоренение — садоводы
Еда

Рецепт куриных оладий с фаршем обеспечивает мягкую текстуру и насыщенный вкус
Дом

Коробки, органайзеры и полки: как правильно хранить тетради и канцелярию
Красота и здоровье

Елена Малышева предупредила о риске цифровой деменции у детей из-за гаджетов
Авто и мото

Верховный суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию за упавшее стекло в Красногорске
Еда

Основные признаки натурального мёда: аромат, вкус и кристаллизация
Питомцы

Запор у собак: какие продукты провоцируют проблему и чем можно помочь питомцу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet