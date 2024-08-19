Сбор будет применяться ко всем заказам, и пользователям стоит учитывать это при оформлении покупок

«Яндекс Маркет» планирует взимать сервисный сбор в размере 20 рублей за каждую покупку для своих пользователей. Это нововведение направлено на улучшение качества предоставляемых услуг и оптимизацию работы платформы. Таким образом, «Яндекс Маркет» стремится повысить уровень сервиса и предложить дополнительные возможности своим клиентам.

Яндекс Маркет введет сервисный сбор в размере 20 рублей за каждый заказ. Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.

Новая система будет применяться только для товаров высокого качества, доставленных покупателю в соответствии с заявленными условиями. Сервисный сбор будет распространяться на все виды оплаты и логистических схем.

На первом этапе нововведение будет действовать для пользователей из Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В дальнейшем список городов, где будет взиматься сбор, будет расширен.

Полученные средства позволят компании инвестировать их в развитие и поддержку технологической инфраструктуры, пояснили в Яндексе.

В марте онлайн-ретейлер Ozon ввел сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов. Через день после объявления о введении сбора, появились сообщения о закрытии десятки пунктов Ozon. Компания опровергла информацию о массовом закрытии пунктов выдачи. В конце того же месяца ретейлер решил изменить механику расчета сервисного сбора, сделав его меньше.

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