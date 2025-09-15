Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Беременная женщина на приёме у врача
Беременная женщина на приёме у врача
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:49

Случайность или контроль? Почему беременность без подготовки может обернуться риском

Планирование беременности: советы врача-репродуктолога Гюнай Салаевой

Планирование беременности — это не просто красивая идея, а важный этап, который напрямую влияет на здоровье будущего ребёнка и самочувствие женщины. Врачи всё чаще подчеркивают: подготовку к зачатию стоит начинать за несколько месяцев, ведь именно этот период позволяет скорректировать образ жизни, восполнить дефициты и снизить риски осложнений.

Почему важна подготовка

Исследования показывают, что всего 3-6 месяцев разумного планирования значительно увеличивают вероятность успешного зачатия и последующего вынашивания. Женский организм за это время получает шанс адаптироваться, укрепить защитные механизмы и накопить необходимые ресурсы.

Особое внимание специалисты уделяют витаминам. Например, фолиевая кислота незаменима для предотвращения дефектов нервной трубки плода. Чтобы в организме накопилось достаточное количество этого вещества, её приём рекомендуется начать минимум за три месяца до планируемой беременности.

Не менее важен витамин D. Его недостаток выявляется у большинства женщин и напрямую связан с риском осложнений. Контроль уровня этого витамина и своевременное восполнение дефицита — залог более безопасного вынашивания.

Правильное питание

Рацион в этот период играет ключевую роль. Организму требуется повышенное количество белка — примерно 1,5 грамма на каждый килограмм веса. Этот строительный материал участвует в формировании клеток и тканей будущего ребёнка.

Также необходимы Омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают развитие нервной системы и снижают воспалительные процессы. Дополнительно врачи рекомендуют включать в меню продукты с антиоксидантами — они помогают клеткам справляться со стрессом и защищают от повреждений.

Физическая активность

Забота о теле не ограничивается питанием. Умеренные регулярные нагрузки — ещё один шаг к здоровой беременности. Кардиотренировки продолжительностью около 150 минут в неделю улучшают работу сердца, нормализуют обмен веществ и повышают общий тонус организма. Главное — выбирать умеренные виды активности: плавание, йогу, прогулки, велосипед.

Проверка здоровья обоих партнёров

Подготовка к зачатию не должна оставаться исключительно женской задачей. Репродуктологи подчеркивают: здоровье будущего ребёнка зависит и от мужчины. Поэтому перед планированием стоит пройти обследование обоим партнёрам. Это помогает выявить скрытые заболевания и вовремя устранить факторы, мешающие зачатию.

Когда нужно обращаться к врачу

"Важно: если беременность не наступает в течение года или 6 месяцев, если вам больше 35, не откладывайте визит к репродуктологу. Современная медицина может решить большинство проблем при своевременном обращении", — подчеркнула врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Гюнай Салаева.

Это правило важно соблюдать: чем раньше выявляется возможная причина, тем проще её устранить.

Дополнительные меры

  1. Проверить состояние зубов и десен — инфекции в полости рта могут осложнить течение беременности.
  2. Пройти обследование на хронические инфекции и при необходимости пролечиться.
  3. Сдать анализы на гормоны, уровень сахара и показатели свёртываемости крови.
  4. Отказаться от алкоголя и курения минимум за полгода до зачатия.
  5. Пересмотреть режим сна: отдых не менее 7-8 часов в сутки помогает восстановлению организма.

Грамотное планирование беременности включает в себя целый комплекс мер: от коррекции питания и физической активности до медицинского обследования. Всего несколько месяцев подготовки способны значительно повысить шансы на благополучное зачатие и рождение здорового ребёнка.

Три интересных факта

  1. Фолиевая кислота впервые была выделена в 1941 году из листьев шпината, поэтому и получила название (от лат. "folium" — "лист").
  2. Дефицит витамина D у женщин в России встречается более чем у 70% населения даже летом.
  3. Мужской фактор является причиной проблем с зачатием почти в 40% случаев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Вялов: солевые растворы и слабительные нарушают микрофлору кишечника сегодня в 12:10

Слабительные вместо пользы приводят к зависимости и боли

Модные "чистки" кишечника обещают лёгкость и здоровье, но врачи предупреждают: они могут разрушить микрофлору и вызвать новые проблемы.

Читать полностью » Эндокринолог Екатерина Князькина предупредила об опасности совмещения гормональных препаратов и алкоголя сегодня в 7:22

Алкоголь и гормоны: сочетание, которое превращает лечение в опасность

Врачи предупреждают: сочетание алкоголя и гормональных препаратов может вызвать тяжёлые последствия для организма. Чем это особенно опасно для женщин и мужчин?

Читать полностью » Как правильно заморозить овощи и ягоды на зиму: советы эксперта Союза садоводов России сегодня в 6:38

Урожай не пропадет: вот как правильно заморозить овощи и ягоды, чтобы сохранить пользу и вкус

Узнайте, как правильно подготовить, нарезать и заморозить овощи и ягоды, чтобы сохранить максимум витаминов и вкуса на 2 года! Секреты от экспертов.

Читать полностью » Власти Ассама расследуют несоблюдение протоколов при операциях кесарева сечения сегодня в 6:13

Рекорд или безрассудство: врач из Ассама сделал десятки операций подряд

Индийский хирург за 10 часов провёл 21 кесарево сечение. Почему эта история вызвала скандал и какие нарушения выявили проверяющие?

Читать полностью » Врач Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью сегодня в 5:09

Одно посещение врача экономит недели лечения и осложнений

Грипп может быть опасен для пожилых и людей с хроническими болезнями. Почему вакцинация особенно важна осенью и кому она нужна в первую очередь?

Читать полностью » Терапевт Красногорской больницы: осенью нужно есть не менее 400 граммов овощей и фруктов в день сегодня в 4:05

Всего 400 граммов в день спасут от простуд и слабости

Осенью организму особенно нужны витамины. Сколько овощей и фруктов стоит есть каждый день и почему это важно для детей?

Читать полностью » В России готовят к испытаниям вакцину от лихорадки Западного Нила сегодня в 3:12

Невидимый враг с крыльями: зачем России срочно нужна новая вакцина

В России создают вакцину против опасной инфекции, передающейся через укусы комаров. Когда её начнут испытывать и зачем она нужна?

Читать полностью » Врач Наталья Вяликова назвала полезные и опасные свойства арбуза сегодня в 2:16

Арбуз может быть опасен: кому стоит отказаться от любимой ягоды

Арбуз любят за свежий вкус и пользу для организма, но в некоторых случаях эта ягода может быть опасной. Как выбрать безопасный плод?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Эксперты объясняют, когда и сколько приходится доплачивать за багаж в 2025 году
Красота и здоровье

Почки и усталость: почему анализы нужно сдавать даже при хорошем самочувствии
Дом

Эксперты объясняют, как правильное размораживание сохраняет витамины в продуктах
Садоводство

Жители Татарстана предупредили о риске деформации заборов от снега и ветра зимой
Туризм

Директор департамента маркетинга курорта Роза Хутор провел сессию на международном форуме-выставке по туризму
Культура и шоу-бизнес

Кэш Уоррен после развода с Джессикой Альбой встречается с 20-летней актрисой
Питомцы

Ветеринары назвали фразы заводчиков, указывающие на риски для здоровья щенков и котят
Технологии

Эксперты: Google становится реальным соперником NVIDIA в инфраструктуре ИИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet