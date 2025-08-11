Две планеты подойдут друг к другу так близко, что их можно будет накрыть мизинцем

В середине августа небо подарит любителям астрономии особенное шоу: в утренние часы можно будет увидеть Венеру и Юпитер, сияющие бок о бок на фоне метеорного потока Персеиды. Две самые яркие планеты окажутся настолько близко друг к другу, что расстояние между ними на небосводе будет меньше одного градуса — примерно как длина мизинца, если вытянуть руку.

Когда и где наблюдать

Редкое соединение планет произойдёт на рассвете 12 августа. Они появятся на востоке около 3:00 по местному времени и пробудут в небе до восхода Солнца, примерно до 6:00. Чтобы определить точное время в вашем регионе, стоит воспользоваться астрономическими приложениями.

Лучше всего искать их в созвездии Близнецов. Перед рассветом планеты поднимутся на 20° над горизонтом, поэтому для наблюдения подойдёт открытая площадка без зданий и деревьев на востоке.

Что можно увидеть

Даже без оборудования Венера и Юпитер легко узнаются по исключительной яркости — первая уступает только Луне, а второй сразу выделяется среди звёзд.

С помощью бинокля или телескопа можно рассмотреть облачные полосы Юпитера и, при удаче, его знаменитое Большое Красное Пятно — гигантский шторм, превышающий размеры Земли вдвое. Также не исключено, что удастся заметить фазы Венеры, которые, как и у Луны, зависят от её положения относительно Земли и Солнца. Правда, полный цикл у Венеры длится значительно дольше — 584 дня.

Луна и видимость планет

В ночь соединения Луна будет почти полной — освещена на 90-95%. Она взойдёт около 21:30 и уйдёт за горизонт примерно в 10:00. Несмотря на яркий лунный свет, Венера и Юпитер будут достаточно заметны, ведь Луна окажется далеко на западе, а планеты — на востоке. Чтобы сделать наблюдение ещё комфортнее, можно выбрать точку, где Луна будет скрыта постройками или деревьями.

Если пропустите

Даже если в день соединения погода окажется неблагоприятной, шанс увидеть планеты всё же будет: в течение нескольких последующих ночей они останутся рядом, постепенно удаляясь друг от друга к концу августа.