планетарий
планетарий
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Наука
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:35

Вселенная перед глазами: неожиданный эффект планетария

Посещение планетария становится для человека точкой внутреннего перелома и меняет его представление о себе и мире, считает научный сотрудник, одна из ведущих лекторов Московского планетария, астроном и популяризатор науки Людмила Кошман. О роли современного планетария в жизни человека она рассказала в эфире Pravda.Ru.

Кошман подчеркнула, что планетарий не является просто местом для получения информации об астрономии. По ее словам, это пространство, где человек сталкивается с вопросами, которые выходят далеко за рамки науки и затрагивают личное восприятие мира и собственного места в нем.

"Все, кто когда-либо побывал в планетарии, уже не будут жить так, как раньше. Они понимают, как устроен мир, понимают, какое место занимают в этой большой огромной вселенной. И, наверное, понимают, что мы можем сделать, кто мы такие в этом мире" — отметила Кошман.

Она добавила, что ключевым элементом этого опыта становится удивление, которое запускает процесс познания и внутреннего роста. По ее словам, планетарий объединяет в себе сразу несколько форматов, создавая уникальную среду для такого переживания.

"Планетарий это три в одном. Это школа, потому что здесь мы популяризируем и рассказываем про астрономию. Это театр, потому что главными актерами являются небесные тела, звезды, планеты, кометы и всевозможные небесные явления. И, конечно же, это кино", — пояснила эксперт.

Полная запись разговора с Людмилой Кошман будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

