Планета скрывает подземное море без воды: как горные породы текут на глубине 3000 км

Земля на первый взгляд кажется монолитной и неподвижной, но её недра живут своей динамичной жизнью. Новое исследование ETH Цюрих показало, что твёрдые породы нижней мантии на глубине около 3000 км могут вести себя как вязкая жидкость. Этот процесс меняет представления о строении планеты и объясняет загадочные скачки скорости сейсмических волн.

Сравнение: представления о недрах Земли

Подход Раньше Теперь Минералы Перовскит считался стабильным Обнаружен переход в постперовскит Поведение мантии Неподвижный слой твёрдой породы Подтверждено горизонтальное течение Сейсмические волны Ускорение необъяснимо Скорость зависит от ориентации кристаллов Влияние на поверхность Мало данных Объяснены вулканизм и движение плит

Советы шаг за шагом: как учёные изучают недра

Сейсмология. Измеряют скорость волн после землетрясений. Лабораторные опыты. Воссоздают давление и температуру мантии. Компьютерное моделирование. Проверяют поведение минералов. Сравнение с реальными данными. Подтверждают гипотезы о процессах в глубине.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : считать нижнюю мантию неподвижной.

Последствие : аномалии в сейсмограммах остаются необъяснёнными.

Альтернатива : признать текучесть твёрдых пород.

Ошибка: игнорировать минеральные фазы.

Последствие: искажённые модели вулканизма.

Альтернатива: учитывать постперовскит в расчётах.

А что если…

Если мантийные потоки изменят скорость или направление, это может сказаться на всей планете: тектонические плиты будут двигаться иначе, вулканы станут активнее в неожиданных местах, а магнитное поле Земли ослабнет. Всё это напрямую затронет климат и защиту от космического излучения.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Решена загадка слоя D Данные основаны на моделях, а не на прямых наблюдениях Подтверждена текучесть твёрдых пород Нет доступа к реальным образцам из глубин Улучшены модели вулканов и землетрясений Вопрос о магнитном поле остаётся открытым Возможность "картирования" подземных течений Проверка гипотез займёт десятилетия

FAQ

Что такое постперовскит?

Это форма минерала, возникающая из перовскита при огромном давлении и температуре.

Почему это важно для сейсмологии?

Потому что ориентация кристаллов постперовскита влияет на скорость прохождения сейсмических волн.

Можно ли точнее предсказывать извержения вулканов?

Да, понимание движения мантии помогает лучше моделировать вулканическую активность.

Есть ли связь с магнитным полем?

Да, предполагается, что мантийные потоки влияют на его формирование.

Мифы и правда

Миф : ядро Земли полностью жидкое.

Правда : внешнее ядро жидкое, но внутреннее твёрдое, а мантия хотя и твёрдая, но текучая.

Миф: в мантии нет движения.

Правда: в её глубинах происходят медленные конвекционные потоки.

Исторический контекст

В древности люди объясняли строение Земли мифами: в античности верили, что планета стоит на гигантах, в Средневековье — что в центре бушует "огненное сердце". Только в XX веке с развитием сейсмологии появилась научная модель слоистого строения. Сегодняшние исследования ETH Цюрих показывают: недра планеты полны скрытой жизни и движения.

Три интересных факта