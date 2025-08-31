Откройте глаза на загадки Вселенной: что ждет нас на краю Солнечной системы

Вы когда-нибудь задумывались, что на окраинах нашей Солнечной системы может скрываться неизвестная планета размером с Землю? Астрономы выдвинули гипотезу о существовании "Планеты Y", которая может значительно изменить наше представление о космосе.

Что такое "Планета Y"?

Команда ученых во главе с Амиром Сираджем из Принстонского университета предложила новую концепцию, отличную от уже известной Девятой планеты. Их гипотеза основана на наблюдениях гравитационных аномалий в поясе Койпера — области за орбитой Нептуна, заполненной ледяными телами и карликовыми планетами.

По расчетам, масса "Планеты Y" колеблется в пределах от массы Меркурия до массы Земли. Она должна находиться на расстоянии, в 100-200 раз превышающем расстояние от Земли до Солнца. В отличие от Девятой планеты, которая, как предполагается, притягивает объекты, "Планета Y" воздействует на них иначе: её гравитация "шатает" орбиты тел, отклоняя их от плоскости эклиптики на 15 градусов.

Пояс Койпера: мир, полный тайн

За орбитой Нептуна простирается пояс Койпера, где находятся не только карликовые планеты, такие как Плутон, но и множество других объектов с необычными орбитами. Астрономы начали всерьез изучать эту область лишь в последние десятилетия, и, возможно, там скрываются еще многие загадки.

С момента открытия Плутона в 1930 году прошло совсем немного времени, и, согласно мнению специалистов, в поясе Койпера могут существовать и другие подобные миры. Сирадж и его команда подчеркивают, что вероятность того, что их выводы являются случайной ошибкой, составляет всего 2-4%.

Путь к подтверждению

Чтобы окончательно подтвердить существование "Планеты Y", необходимы прямые наблюдения, которые пока не удается провести, даже с использованием самых современных телескопов. Но, как показывает практика, открытия в астрономии могут происходить неожиданно и в самый последний момент.

Согласно мнению Сираджа, "Планета Y" и Девятая планета, вероятно, образовались ближе к Солнцу, а затем были выброшены на далекие орбиты под воздействием гравитации газовых гигантов, таких как Юпитер.