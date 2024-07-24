В Новосибирске компания "Исследовательский комплекс центра технологического обеспечения", резидент технопарка Академгородка, разработала новые маты для тепло- и звукоизоляции самолетов. Эти материалы, представленные премьер-министру Михаилу Мишустину, не уступают последним моделям Boeing по своим характеристикам.
Генеральный директор компании Антон Рязанцев отметил, что маты легче предыдущих версий, не впитывают воду и не горят. Ожидается, что в 2025 году маты начнут использовать в опытно-промышленной эксплуатации. Компания также владеет единственной в РФ сертифицированной лабораторией огневых испытаний авиатехники.
Фото: commons.wikimedia.org/Noah Wulf (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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