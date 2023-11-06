Самолет Ил-96-400М планируется использовать для госнужд и грузовых перевозок

Российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400М в первую очередь предназначен для использования в государственной специальной авиации и грузовых перевозках. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выставки-форума "Россия". Он подчеркнул, что данный опытный образец, выступая как летающая лаборатория, будет использоваться для определения возможных сфер применения этого типа самолета в будущей программе развития.

В первую очередь, Ил-96-400М будет использоваться для выполнения государственных специальных перевозок, так как в настоящее время используется модель ИЛ-96-300. Вторым важным направлением будет грузовая авиация, сообщает ТАСС.

В ноябре прошлого года опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, произведенный на Верхневолжском авиационном заводе (филиал ПАО "Ил", входящего в ОАК Ростеха), успешно совершил свой первый полет, пройдя испытания в нормальных условиях. Этот самолет представляет собой модернизированную версию Ил-96-300, с удлиненным фюзеляжем на 9,35 метра, более мощными двигателями ПС 90А1 и способностью вмещать до 370 пассажиров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в различных сферах экономики, и все 89 российских регионов представили свои экспозиции на этом форуме. Генеральным информационным агентством форума является ТАСС.