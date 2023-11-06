Из Израиля вылетел спецрейс "Белавиа" с эвакуируемыми гражданами Белоруссии

Специальный рейс национальной авиакомпании Республики Беларусь, известной как "Белавиа", отправился из Израиля с гражданами, которых эвакуируют. Эту информацию распространил Telegram-канал "Глас МИДа", который близок к белорусскому дипломатическому ведомству.
Согласно сообщению, специальный рейс "Белавиа" взлетел из израильского аэропорта Бен Гурион, на борту которого находились 117 граждан Республики Беларусь.
Ранее глава Министерства Иностранных Дел Республики Беларусь Сергей Алейник отметил, что санкции, наложенные США на "Белавиа", создают трудности при проведении эвакуации граждан Республики Беларусь из Израиля. Интересно отметить, что власти Израиля предоставили Минску разрешение на проведение одного гуманитарного рейса, сообщает ТАСС.
Посол Белоруссии в Израиле, Евгений Воробьев, также сообщил, что свыше 500 граждан Республики Беларусь обратились в дипломатическое представительство в связи с обострением ситуации в регионе.
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