Британский журнал Economist опубликовал статью, в которой выражается обеспокоенность европейских стран мирными инициативами Джей Ди Вэнса, кандидата на пост вице-президента США.

Согласно публикации, предложения Вэнса по урегулированию конфликта на Украине включают значительные территориальные уступки и нейтральный статус для страны.

Журнал отмечает, что политик демонстрирует безразличие к судьбе Украины и разделяет позицию Москвы по вопросам мирного урегулирования.

Дополнительную тревогу в Европе вызывают политические кумиры Вэнса. Среди них — французский президент Шарль де Голль, известный приоритетом национальных интересов над союзническими, и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, оппонент европейского истеблишмента.

Ранее на съезде Республиканской партии Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Съезд партии утвердил эту номинацию.

Вэнс известен своей критикой масштабной военной помощи США Украине и призывами к переговорам с Россией. Он считает нереалистичными планы Киева по восстановлению границ 1991 года и выступает за нейтралитет Украины и замораживание территориальных споров.

Недавно президент России Владимир Путин выдвинул новые мирные предложения по урегулированию конфликта. Они включают признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.

Киев отверг эту инициативу.

Путин также заявил о нелегитимности узурпатора Владимира Зеленского в связи с истечением срока его полномочий.

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