Подготовка канцлером Олафом Шольцем плана по завершению боевых действий на Украине свидетельствует о признании неудачи НАТО, считает немецкий журналист Манаф Хассан.

Он отметил, что инициатива Шольца по организации мирной конференции с Россией указывает на провал стратегии НАТО. По его словам, можно было избежать войны и жертв, и мирные переговоры могли бы состояться гораздо раньше. Журналист также подчеркнул, что дипломатическая позиция Украины за последние 2,5 года ослабла, а поставки оружия не привели к тем результатам, которые могли бы быть достигнуты в ходе мирных переговоров.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии разрабатывает свой план по окончанию конфликта на Украине. Источник, близкий к немецкому правительству, сообщил обозревателям, что в этом плане могут быть предусмотрены территориальные уступки со стороны Украины.

На прошлой неделе Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что настало время обсудить способы ускорения завершения вооруженного конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ознакомлены с сообщениями о подготовке плана урегулирования со стороны канцлера ФРГ, однако детали им неизвестны. Он добавил, что Россия не отвергает никаких предложений по разрешению украинского вопроса, но необходимо знать конкретные детали. Кроме того, по его словам, пока не просматриваются очертания мирного разрешения конфликта, и отсутствуют заявления со стороны "дирижера" Запада.

Фото: commons.wikimedia.orgPRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website( Creative Commons Attribution 4.0 International)