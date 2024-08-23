Венгерская инициатива: посол России в Венгрии заявил о преждевременности оценок плана Орбана

Посол России в Венгрии, Евгений Станиславов, заявил, что оценивать мирную инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине сейчас преждевременно, так как она ориентирована на долгосрочные перспективы.
Станиславов отметил, что Орбан в начале июля предпринял ряд дипломатических мер с целью приостановки военных действий на Украине, которые были обозначены как "миссия мира".
Дипломат подчеркнул, что давать оценки эффективности действий Орбана в настоящий момент нецелесообразно, поскольку их цель - не краткосрочные медийные эффекты, а долгосрочные изменения. Орбан, начиная с 2 июля, провел серию встреч и переговоров в Киеве, Москве, Пекине и Вашингтоне, чтобы продвигать свою миссию мира. В Пекине он заявил о поддержке сотрудничества между ЕС и КНР и выступил против конфронтации с Китаем.
После визита в Китай, Орбан подчеркнул, что разрешение кризиса вокруг Украины должны осуществить непосредственно заинтересованные стороны, но признал решающую роль США, Китая и ЕС в его завершении. Венгерский премьер также представил лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта, основанный на реалистичной оценке ситуации и четких целях и сроках.
Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, выразил позитивное отношение к действиям Орбана, отметив его стремление к диалогу. Однако, глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель, заявил, что Орбан не представляет ЕС на международной арене и не имеет мандата от ЕС для проведения визита в Россию, несмотря на то, что Венгрия находится на посту председателя Совета ЕС.
В ответ на критику, Орбан заявил, что из-за непродуктивных действий европейских бюрократов усилия по установлению мира на Украине не приносят ожидаемых результатов.
Фото: www. flickr.com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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