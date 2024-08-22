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План Джо Байдена по сектору Газа не предусматривает долгосрочного прекращения огня
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План Джо Байдена по урегулированию ситуации в секторе Газа не предусматривает долгосрочного прекращения огня

План Джо Байдена по сектору Газа не предусматривает долгосрочного прекращения огня

План президента США Джо Байдена по урегулированию ситуации в секторе Газа не предусматривает долгосрочного прекращения огня в этом регионе, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на осведомленные источники.

В конце мая Джо Байден сообщил, что Израиль выдвинул новое предложение о перемирии в секторе Газа, состоящее из трёх этапов, которое было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Ранее утверждалось, что второй этап этого плана предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшихся заложников. Однако, по данным двух представителей ХАМАС, план США не включает в себя постоянное перемирие.

На прошлой неделе в Дохе прошли переговоры, нацеленные на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, в которых приняли участие представители Катара, Египта, США и Израиля. Однако руководство ХАМАС отказалось участвовать в этих переговорах из-за недостаточной конкретики в предложенных условиях перемирия. Ожидается, что обсуждения продолжатся на этой неделе в Каире.

Одним из ключевых вопросов, по которому стороны не могут прийти к согласию, является требование Израиля сохранить своё военное присутствие в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта. Это необходимо для предотвращения контрабанды оружия в руки ХАМАС. Кроме того, Израиль настаивает на контроле над коридором Нецарим в центре Газы, чтобы не допустить возвращения вооружённых палестинцев на север региона.

Фото: commons.wikimedia.orgGage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.)

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