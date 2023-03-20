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  • Опубликована сегодня в 18:47

Во время переговоров в Москве Путин и Си Цзиньпин обсудят предложение КНР по Украине

В Москве ознакомились с планом по урегулированию на Украине, предложенный Пекином в начале марта, сообщил президент России Владимир Путин в начале встречи за закрытыми дверями с председателем Китая Си Цзиньпином.

"Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Мы всегда открыты для переговорного процесса и, безусловно обсудим ваш план", — отметил Путин, обращаясь к председателю КНР.

Кроме того, российский лидер поздравил своего гостя с переизбранием на высший пост в третий раз и по достоинству оценил работу Си Цзиньпина за предыдущее десятилетие, передает РИА "Новости".

"За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немного вам завидуем", — сказал президент РФ.

Глава государства добавил, что перед Москвой и Пекином стоит еще много совместных задач и целей.

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