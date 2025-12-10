Пламя ползёт по тайным шахтам здания: пожарные сражаются с огнём, который не видно снаружи

Пожар в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ продолжает создавать сложности для спасателей: огонь распространяется в скрытых пространствах здания, что затрудняет ликвидацию возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС РФ.

Что затрудняет работу пожарных

По информации ведомства, конструктивные особенности здания оказывают значительное влияние на ход тушения. В мансардной части торгового центра расположены материалы, которые поддерживают горение, а пустотные помещения способствуют скрытому распространению огня. Подобные условия требуют увеличения сил и применения дополнительных тактических решений для блокирования очагов.

Огнеборцы отмечают, что работа осложнена не только ограниченным доступом к очагам возгорания, но и нестабильностью конструкций, которые подвергаются воздействию высоких температур. При таких обстоятельствах спасатели вынуждены действовать в усиленном режиме.

"Тушение осложняется скрытым распространением пожара внутри пустотных помещений, а также наличием горючих материалов в конструкции мансардного этажа здания", — сообщили в МЧС РФ.

Силы на месте и информация о пострадавших

Группировка пожарных увеличена до 70 человек, задействованы 25 единиц техники. Такое усиление связано с необходимостью оперативно локализовать огонь и предотвратить дальнейшее разрушение верхних этажей торгового центра. На месте работают подразделения, специализирующиеся на тушении пожаров в зданиях сложной конструкции.

Ранее поступила информация о пострадавших — всего пять человек, трое из которых были госпитализированы. Остальные смогли обойтись амбулаторной помощью. Из торгового центра самостоятельно эвакуировались 50 человек. На текущий момент площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, распространившийся огонь удалось удержать в пределах здания.

По данным спасателей, угрозы соседним магазинам и жилым домам нет. Периметр контролируется, и риск распространения огня на близлежащие строения отсутствует.