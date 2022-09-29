Музыкант Пламенев связал отмену своего выступления в Петербурге с антипатриотизмом Смольного

Сотрудники Комитета по культуре Петербурга 24 сентября беспричинно отменили концерт Павла Пламенева, исполнителя патриотических песен. Причем остальные музыкальные группы выступили в том же клубе "Аврора" без проблем.

Это беспрецедентное решение городских властей Северной столицы возмутило музыканта. Он отметил, что "запрет чиновниками российских исполнителей говорит об антипатриотизме Смольного". Вдобавок Пламенев сказал, что его творчество вдохновляет солдат и офицеров ВС РФ, в том числе, участвующих в спецоперации на Украине.

"Я часто получаю сообщения с фронта. Наших ребят вдохновляет моя музыка. Помогает им преодолевать трудности боевых будней. Но чиновники Петербурга будто с другой планеты. Они оторваны от своего народа", — отметил "запрещенный" певец-патриот.

Пламенев подчеркнул, что он все-таки дал концерт в Северной столице, но на другой площадке. Причем впоследствии ее хозяина вызвали "на ковер для проработки". Певца это настолько задело, что он предложил "уволить всех управленцев, которые мешают патриотической повестке".

Локальные СМИ уже не раз писали, что в Петербурге крайне низкий уровень поддержки СВО со стороны Александра Беглова — губернатора часто видят в обществе без победной Z-символики на лацкане пиджака.