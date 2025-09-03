Ирония судьбы: чума в зубах верблюдов — забавный, но смертельный сюрприз торговых маршрутов

Что общего у древних караван-сараев и средневековых эпидемий? Учёные нашли прямые доказательства, что чума распространялась по торговым путям Европы благодаря верблюдам, которые были заражены опасной инфекцией.

Археологическая находка в Добрудже: следы чумы в зубах верблюдов

В начале 2000-х в Румынии, в исторической области Добруджа на западном берегу Чёрного моря, при строительных работах случайно обнаружили останки животных, предположительно связанных с караван-сараем XVII века. В общей сложности исследователи получили 186 костей и зубов, из которых 155 принадлежали верблюдам — одногорбым (Camelus dromedarius), двугорбым (Camelus bactrianus) и, возможно, их гибридам.

Ученые отобрали шесть зубов для генетического анализа, чтобы проверить, не страдали ли эти животные инфекциями. Результаты оказались сенсационными: в двух образцах нашли ДНК бактерий рода Yersinia, возбудителей чумы.

Чума и торговые пути: как инфекция проникла в Европу

Палеобиологи, включая Мишеля Дранкура из Университета Экс-Марсель и коллег из Румынии и Франции, пришли к выводу, что заражённые верблюды попали в Европу из Азии именно по торговым маршрутам. Это подтверждает гипотезу, что торговля и миграция животных играли ключевую роль в распространении чумы.

"Контакты с такими животными, будь то разделка туш или употребление сырого мяса, могли приводить к тяжелым последствиям для здоровья людей", — отмечают исследователи.

История чумы: от неолита до "Чёрной смерти"

Чумная палочка (Yersinia pestis) известна людям с эпох неолита и мезолита, однако наиболее разрушительные пандемии произошли в Средние века. Самая знаменитая — пандемия XIV века, получившая название "Чёрная смерть", унесла миллионы жизней в период 1346–1353 годов и периодически повторялась в течение нескольких столетий.

Одной из главных причин распространения инфекции стало активное развитие торговых путей, которые позволяли быстро перемещаться людям и животным, разнося болезнь на большие расстояния.

Несмотря на то, что сегодня чума не вызывает массовых эпидемий, очаги инфекции сохраняются. Например, в Южной Сибири и Монголии можно заразиться, съев плохо приготовленное мясо диких сурков. Это напоминает нам, что опасность всё ещё существует, и важно сохранять бдительность.