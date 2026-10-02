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Иньекция, капельница
Иньекция, капельница
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:49

Случай чумы вызвал тревогу: почему распространение инфекции по России пока не подтверждается

Риск масштабного распространения чумы в России остается минимальным благодаря развитой системе эпидемиологического надзора, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров. В комментарии для NewsInfo эксперт проанализировал ситуацию с природными очагами инфекции и прокомментировал сообщения о летальном исходе в Иркутской области.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что в Иркутской области была зафиксирована смерть от чумы. Согласно опубликованным данным, жертвой легочной формы инфекции стала сотрудница местного противочумного института. В медицинском учреждении, где находилась пациентка, после подтверждения диагноза незамедлительно ввели карантинные меры, ограничив прием и выписку людей.

Никифоров подчеркнул, что на текущий момент информация о возбудителе требует официального подтверждения, так как окончательные результаты исследований могут быть еще не готовы. Специалист отметил, что природные очаги данного заболевания являются постоянным фактором для определенных регионов страны. При этом важно помнить, что в теплый период года возрастают риски и других заболеваний, например, сальмонеллез летом распространяется значительно быстрее из-за нарушения правил гигиены.

"Она у нас всегда была, есть и будет. У нас полно природных очагов чумы, где болеют суслики и сурки, по границе с Монголией, по границе с Китаем, вековой давности очаги, где запрещено охотиться, где все знают, что она есть, никуда она не денется. На сегодняшний день чума очень хорошо лечится антибиотиками, поэтому ничего экстраординарного нет", — отметил Никифоров.

Инфекционист указал на то, что случаи заражения у соседей — в Монголии и Китае — фиксируются регулярно, однако это не приводит к глобальным катастрофам. Современная медицина обладает всеми необходимыми протоколами для купирования болезни. Стоит учитывать, что своевременная диагностика важна для любых патологий, будь то редкая инфекция или кишечная палочка, вызывающая интоксикацию организма.

Говоря о трагическом случае с сотрудницей института, эксперт предположил, что причиной смерти могло стать несвоевременное начало терапии.

"Может быть, поздно обратилась. У меня никаких данных по ней нет", — пояснил эксперт.

В условиях дикой природы переносчиками могут выступать не только грызуны, но и различные паразиты. В частности, укус клеща нередко становится причиной передачи целого комплекса системных патологий человеку.

Никифоров призвал не поддаваться панике, отметив, что медийный резонанс часто опережает научные факты. Несмотря на серьезность ситуации, существующие методы борьбы с инфекциями позволяют держать обстановку под контролем.

На государственном уровне также уделяется внимание профилактике других угроз, хотя бесплатная прививка от некоторых сезонных вирусов доступна жителям не всех регионов. Помимо этого, в стране внедряются новые системы мониторинга здоровья, недавно была завершена регистрация теста для выявления гепатита Е.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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