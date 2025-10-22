Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древний Египет. Храм Рамсеса III
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:18

Древние тексты врали: Ахетатон погиб не от эпидемии, а по другой причине

На протяжении многих десятилетий считалось, что загадочное исчезновение столицы фараона Эхнатона — Ахетатона - стало следствием разрушительной эпидемии, прозванной "чумой Амарны". Однако новое исследование археологов и биоархеологов полностью опровергает эту гипотезу.

Результаты работы, опубликованные в American Journal of Archaeology, показывают: никаких признаков массовой болезни или внезапной катастрофы в городе не найдено.

Миф, рожденный из текстов

Версия о "чуме Ахетатона" возникла из хеттских молитв и дипломатических писем XIV века до н. э., где описывались вспышки болезней в соседних регионах — Мегиддо, Библе, Сумуре. Но нигде не упоминалось, что эпидемия поразила сам Ахетатон.

Тем не менее эти тексты легли в основу устойчивого представления о том, что новая столица Эхнатона была покинута из-за морской болезни.

"Египтологические источники создают сеть косвенных доказательств, связывающих Амарну и Эхнатона с болезнью, основанную на текстах, написанных в других местах и в другое время", — пояснила археолог Гретхен Даббс.

Проверка фактами

Даббс и её коллега Анна Стивенс решили проверить легенду с помощью современных методов биоархеологии. Исследователи проанализировали 889 скелетов, найденных на четырёх кладбищах вокруг Ахетатона — Южных и Северных гробницах, Северной пустыне и Северных скалах.

Результат оказался неожиданным:

  • следов массовых инфекций не найдено;

  • туберкулёз выявлен лишь у семи человек;

  • захоронения выполнены аккуратно и по традициям, без признаков поспешности или массового захоронения — обычное явление при эпидемиях.

Жизнь и смерть в столице солнца

Хотя останки жителей показывают признаки физического стресса и тяжёлого труда - задержку роста, повреждения позвоночника, дегенерацию суставов — эти маркеры связаны не с болезнями, а с тяжёлыми условиями жизни строителей.

"Эти закономерности отражают суровые условия труда, а не эпидемические заболевания", — отмечают авторы.

На кладбище Северных гробниц исследователи нашли необычно высокий процент молодых людей (5-25 лет), похороненных группами. Ранее это считалось аргументом в пользу эпидемии, но демографический анализ показал: речь идёт о рабочей популяции, которая погибала от травм и истощения, а не от инфекции.

Археология города против версии катастрофы

Археологические данные подтверждают, что Ахетатон не был покинут внезапно.

  • Строительные работы продолжались даже после смерти Эхнатона.

  • Не найдено прерванных проектов или разрушенных зданий.

  • Население города сокращалось постепенно, а не в результате массовой гибели.

Палеодемографические модели также не выявили резкого всплеска смертности. По расчётам, общее количество захоронений (около 11-13 тысяч человек) соответствует естественному уровню смертности для города, населённого примерно два десятилетия.

Сравнение: признаки эпидемий в археологии

Признак Город, поражённый чумой Ахетатон
Массовые братские могилы Есть Отсутствуют
Поспешные погребения без ритуалов Есть Нет
Следы инфекционных заболеваний на костях Распространены Единичные случаи
Прекращение строительства и хозяйственной деятельности Наблюдается Не обнаружено
Резкий спад населения Да Постепенный уход

Вывод очевиден: никаких археологических доказательств чумы в Ахетатоне нет.

Почему город всё-таки исчез

Отказ от идеи эпидемии не делает историю менее загадочной. Почему же столица была покинута всего через двадцать лет после основания?

Исследователи объясняют это политическими и религиозными причинами. Эхнатон создал Ахетатон как центр культа солнечного диска Атoна, радикально отвергнув традиционный египетский пантеон. После его смерти жрецы старых богов и новая власть, возглавляемая молодым Тутанхамоном, вернули страну к традиционным верованиям.

Город, воплощавший "ересь" солнечного монотеизма, постепенно утратил значение и был покинут.

"Ахетатон был оставлен не из-за катастрофы, а в результате политического решения и религиозного поворота", — подчёркивает Даббс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: интерпретировать древние тексты буквально, не имея археологических подтверждений.
    Последствие: распространение мифов о чуме.
    Альтернатива: системный анализ демографии и захоронений.

  • Ошибка: связывать болезни в соседних регионах с событиями в Амарне.
    Последствие: искажение исторического контекста.
    Альтернатива: разграничение данных по времени и географии.

  • Ошибка: предполагать внезапное бегство жителей.
    Последствие: игнорирование фактов постепенного упадка.
    Альтернатива: рассматривать политико-религиозные факторы.

А что если "чума Ахетатона" — просто метафора?

Некоторые историки считают, что выражение "чума" в хеттских источниках могло обозначать не конкретную болезнь, а символ политического кризиса. Эхнатон разрушил старую религиозную систему и нарушил порядок, который воспринимался как "священное равновесие".

Таким образом, "чума" могла быть аллегорией духовного распада, а не медицинским фактом.

Плюсы и минусы нового исследования

Плюсы Минусы
Комплексный анализ 889 захоронений Нет прямых письменных подтверждений внутри города
Сравнение с европейскими археологическими данными Некоторые останки плохо сохранились
Отказ от спекуляций в пользу фактов Не исключает локальные болезни
Новая интерпретация причин упадка Амарны Требуются дополнительные радиоуглеродные исследования

FAQ

— Значит, чумы в Ахетатоне не было вообще?
Да, археологических доказательств эпидемии не найдено. Заброшенность города объясняется другими факторами.

— Почему долгое время верили в чуму?
Потому что древние тексты упоминали болезни в регионе, а археологи долго не имели точных данных о самих захоронениях.

— Были ли болезни в Египте XIV века до н. э.?
Безусловно, но доказательств массовых эпидемий в столице Эхнатона нет.

— Что стало с Ахетатоном после Эхнатона?
Город постепенно опустел. Его здания использовались как каменоломни, а культ Атoна был забыт.

— Может ли новое исследование изменить представление об эпохе Эхнатона?
Да. Оно показывает, что конец Ахетатона был эволюционным, а не катастрофическим, и что история "чумы" — поздний миф.

Мифы и правда

  • Миф: Ахетатон погиб из-за эпидемии.
    Правда: ни одного признака массовой болезни не найдено.

  • Миф: жители бежали в панике.
    Правда: город опустел постепенно, без следов разрушений.

  • Миф: тексты — надёжный источник о болезни.
    Правда: они относятся к другим регионам и эпохам.

Три интересных факта

  1. Ахетатон существовал всего около двадцати лет - редкий пример столицы-утопии в истории Древнего Египта.

  2. Среди найденных останков — рабочие, архитекторы и жрецы, но нет признаков массовых захоронений.

  3. Современные методы ДНК-анализа позволяют отличить эпидемическую смерть даже спустя 3000 лет, но ни один образец из Амарны не показал следов чумных бактерий.

Исторический контекст

ок. 1350 г. до н. э. - Эхнатон основывает Ахетатон, столицу культа Атoна.

ок. 1330 г. до н. э. - после смерти фараона город постепенно теряет значение.

XXI век: биоархеология опровергает миф о чуме, объясняя упадок политическими и религиозными изменениями.

