Болезнь Средневековья снова рядом: у туриста подтвердили опасное заражение

Житель Саут-Лейк-Тахо (округ Эль-Дорадо, Калифорния) получил положительный тест на чуму после того, как, предположительно, во время кемпинга его укусила заражённая блоха. Об этом 19 августа сообщили местные власти со ссылкой на данные Департамента общественного здравоохранения штата (CDPH).

Пациент проходит лечение дома и, по словам медиков, находится под наблюдением.

Что известно о заболевании

Чума вызывается бактерией Yersinia pestis, которая чаще всего передаётся через блох грызунов — белок, бурундуков и других диких животных.

По данным CDC, первые симптомы появляются в течение двух недель после заражения. Чаще всего это бубонная чума, для которой характерны:

лихорадка, озноб, слабость;

головная боль;

болезненные увеличенные лимфоузлы.

При отсутствии лечения болезнь может перейти в септическую или лёгочную форму, что представляет серьёзную угрозу жизни.

Хорошая новость — заболевание эффективно лечится антибиотиками, если начать терапию вовремя.

Чума в Калифорнии

Исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения округа Эль-Дорадо Кайл Флифлет подчеркнул:

"Чума естественным образом присутствует во многих районах Калифорнии, включая горные районы округа Эль-Дорадо. Важно соблюдать меры предосторожности — и для себя, и для домашних животных".

С 2021 по 2024 год в регионе было выявлено 41 грызун, имевший контакт с бактерией. В 2025 году — ещё четыре случая, все в бассейне реки Тахо.

Последний человеческий случай в округе регистрировался в 2020 году, а до этого — в 2015-м, когда двое туристов заразились в Йосемити.

Чума в США сегодня

По данным CDC, ежегодно в США регистрируется около 7 случаев заболевания. Чаще всего это западные штаты — Нью-Мексико, Аризона, Колорадо, Калифорния.

Месяц назад в Аризоне был зафиксирован смертельный случай — житель округа Коконино умер от лёгочной чумы.

Как защититься

Здравоохранительные службы Калифорнии напоминают: