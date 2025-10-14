Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:04

Под диваном, за унитазом и в пульте: карта самых грязных мест дома

Пульт от телевизора содержит больше микробов, чем дверная ручка в туалете — данные исследований

Кажется, что вы тщательно наводите порядок дома — моете полы, чистите ванную, протираете мебель. Но есть зоны, которые упорно ускользают от внимания. Именно там скапливается пыль, жир и бактерии, портя воздух и внешний вид квартиры. Эти места не требуют ежедневного внимания, но их стоит включить в ежемесячный чек-лист уборки.

Гостиная: зона отдыха и ловушка для крошек

Гостиная — сердце дома, где мы отдыхаем, смотрим фильмы, принимаем гостей. И именно здесь чаще всего прячется грязь, которую мы не замечаем.

Пульт от телевизора. На нём оседает всё - от жира до микробов. Смочите микрофибру в спиртовом растворе и аккуратно протрите корпус. Для труднодоступных щелей используйте зубочистку.

Под и за мебелью. Даже самый мощный пылесос не доберётся туда без усилий. Если у вас лёгкий беспроводной пылесос, как у автора оригинального совета, — это идеальное решение: он легко ложится под диван и удаляет пыль из трудных зон.

Наволочки и чехлы на подушки. Их нужно стирать не реже раза в месяц — на них скапливаются пот, шерсть и крошки.

Абажуры. Отлично очищаются липким роликом для одежды. Лампочки можно аккуратно протереть старой косметической кистью.

Пледы и покрывала. В зимний период они активно используются, поэтому стирайте их хотя бы раз в две недели.

Кухня: чистая зона, где легко образуется беспорядок

Кухня — не просто место, где готовят. Это пространство общения и постоянного движения. Отсюда и повышенная загрязнённость.

Ящики с приборами. Раз в месяц доставайте всё содержимое, протирайте дно и сортируйте столовые приборы.
Фартук над плитой. Со временем покрывается жиром, особенно вокруг конфорок. Очистите его раствором уксуса или парогенератором.
Внутренности шкафов. Не забывайте протирать полки и дверцы, включая нижние — там часто липкий налёт.
Решётки духовки. Замочите их на ночь в тёплой воде с каплей уксуса — утром отмоются без усилий.
Вытяжка и фильтры. Жир оседает на поверхности и внутри. После чистки нержавеющую сталь отполируйте каплей детского масла — блеск будет как новый.
Под и вокруг холодильника. Даже идеальная хозяйка редко туда заглядывает. Используйте плоскую щётку или насадку-пыльник.
Полки холодильника. Снимайте и мойте в мыльной воде, чтобы избавиться от запахов и бактерий.
Ножки стола и стульев. Мы обычно протираем только верх, но снизу тоже скапливается грязь.
Кухонные стулья. Тканевые чистите средством Dr. Beckmann, а кожаные — специальным спреем Astonish.
Микроволновка. Наполните миску смесью воды и уксуса (по ½ стакана), поставьте на 5 минут на максимальную мощность, затем просто вытрите мягкой тряпкой.

Спальня: место отдыха, где прячется пыль

На первый взгляд спальня не кажется грязной. Но именно здесь скапливается текстильная пыль, которая провоцирует аллергию.

Матрас. Используйте плотный наматрасник и пылесосьте поверхность хотя бы раз в месяц. Если возможно, переворачивайте матрас каждые полгода.
Подушки. Надевайте чехлы и периодически сушите в сушилке при высокой температуре. Некоторые модели можно стирать — читайте ярлыки.
Под кроватью. Здесь образуется слой пыли, особенно если кровать тяжёлая. Пылесос с плоской насадкой или щётка с длинной ручкой — отличное решение.
Комоды и ящики. Разберите содержимое, протрите дно и стенки. Заодно проведите ревизию одежды.

Ванная: чистим то, о чём обычно забываем

Кажется, что ванную мы убираем чаще всего. Но и здесь есть участки, куда редко добираются губка и парогенератор.

Шнур включателя света или кнопка смыва. Именно на них чаще всего скапливаются бактерии. Потёртости на шнуре легко убрать зубной пастой.
Занавеска для душа. Большинство можно стирать в машине, предварительно обработав участки с плесенью уксусом.
Стеклянные двери душевой кабины. Избавиться от известкового налёта поможет половинка лимона с содой или специальный "магический спрей".
Слив душа. Раз в неделю засыпайте туда соду, а при засоре используйте гибкий инструмент "drain weasel".
Лейка душа. Опустите её в пакет с уксусом и оставьте на ночь — это удалит накипь и известь. Если пакет не подходит, оберните тряпкой, смоченной уксусом.
Мусорное ведро. Раз в неделю мойте изнутри, протирайте дезинфицирующим средством.
Под раковиной и за ней. Сюда редко заглядывают, но именно там живёт пыль и сырость.
За унитазом. Труднодоступная зона, которую проще очистить пароочистителем.
Ёршик для туалета. Силиконовые модели гигиеничнее и дольше служат.
Аптечка. Выбросьте просроченные лекарства, промойте полки и верните только нужное.

Советы шаг за шагом

  1. Составьте календарь уборки: добавьте эти места в ежемесячный список.

  2. Начните с одной комнаты, чтобы не перегореть.

  3. Используйте подходящие инструменты - щётки, пароочиститель, микрофибру.

  4. После уборки проветривайте помещение и не забывайте менять фильтры в пылесосе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: чистить мебель, не убрав пыль под ней.
→ Последствие: пыль поднимается и оседает снова.
→ Альтернатива: начинать уборку с труднодоступных мест.

• Ошибка: не разбирать кухонные ящики.
→ Последствие: жир и крошки притягивают насекомых.
→ Альтернатива: регулярная чистка и антисептические салфетки.

• Ошибка: не мыть занавеску в ванной.
→ Последствие: плесень и неприятный запах.
→ Альтернатива: машинная стирка с уксусом раз в месяц.

Плюсы и минусы регулярной глубокой уборки

Преимущества Недостатки
Здоровая атмосфера в доме Требует времени
Меньше аллергии и пыли Нужно покупать специальные средства
Продлевает срок службы мебели и техники Нужно системное планирование

А что если у вас мало сил на генеральную уборку?

Разбейте процесс на зоны: понедельник — кухня, среда — спальня, пятница — ванная. Можно включить уборку в ежедневные 15-минутные интервалы. Постепенная система даст тот же результат, что и большая уборка, но без усталости.

3 интересных факта

  1. Пульт от ТВ в среднем содержит больше микробов, чем ручка дверей в туалете.

  2. Под кроватью за год скапливается до трёх стаканов пыли.

  3. Средний холодильник хранит около 11 000 бактерий на квадратный сантиметр без регулярной мойки.

FAQ

Как часто нужно чистить душевую лейку?
Раз в месяц, особенно в регионах с жёсткой водой.

Можно ли стирать подушки и матрасы в машине?
Матрасы — нет, а подушки из синтетики — да, при деликатном режиме и хорошем отжиме.

Как убрать запах в микроволновке?
Поставьте миску с лимонной водой на 5 минут, затем протрите стенки — запах уйдёт полностью.

