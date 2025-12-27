Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сайгон, Таиланд
Сайгон, Таиланд
© commons.wikimedia.org by Boris Laporte is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:32

Пхукет вместо трибуны: бывший приморский депутат оказался в международном розыске

Бывшего депутата Приморского края задержали в Таиланде по запросу РФ — полиция Таиланда

На острове Пхукет в Таиланде был задержан россиянин, ранее занимавший пост депутата законодательного собрания Приморского края. Речь идет о Дмитрии Назарце, которого разыскивают российские правоохранительные органы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в полиции королевства.

Задержание по линии Интерпола

По данным тайской полиции, задержание прошло в рамках международного розыска. В отношении Дмитрия Назарца действует красное уведомление Национального центрального бюро Интерпола МВД России. При въезде в Таиланд он использовал паспорт Вануату.

"Нами на Пхукете был задержан 35-летний россиянин Дмитрий Назарец. В отношении него действует красное уведомление Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Задержанный также является обладателем паспорта Вануату, по которому он въехал в Таиланд", — сообщили в полиции королевства.

В настоящее время дальнейшая судьба задержанного будет решаться в соответствии с международными процедурами и запросами российской стороны.

Прекращение депутатских полномочий

Дмитрий Назарец ранее являлся депутатом законодательного собрания Приморского края, однако в 2023 году его полномочия были досрочно прекращены. Поводом стало длительное отсутствие на работе: с июля 2022 года он не появлялся ни на заседаниях комитета по продовольственной политике и природопользованию, ни на заседаниях регионального парламента.

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморья признал причины отсутствия Назарца неуважительными. Это решение и стало формальным основанием для лишения его депутатского мандата.

Суть подозрений следствия

Следственные органы в России подозревают Назарца в руководстве организованной группой. По версии следствия, она была причастна к незаконному вывозу в Китай лесопродукции различных пород. Для этого, как утверждается, использовались фиктивные документы.

Общий ущерб от предполагаемой деятельности оценивается более чем в 636,8 млн рублей. Расследование данного дела продолжается, а задержание в Таиланде рассматривается как важный этап в установлении всех обстоятельств.

