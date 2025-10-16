Пьют чай, а не воду — и удивляются слабости: самая частая ошибка пожилых летом
Обезвоживание у пожилых людей часто развивается незаметно, но может привести к серьёзным последствиям — от слабости и головокружения до нарушения работы сердца. Врач-кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин из клиники DocMed рассказал, как вовремя определить дефицит жидкости в организме и что нужно делать, чтобы избежать опасных осложнений.
Как определить обезвоживание у пожилых людей
Один из простых способов — щипковый тест, который можно провести в домашних условиях.
"Если кожная складка расправляется дольше трёх секунд — дегидратация очень вероятна, и нужно пересмотреть водно-солевой режим", — пояснил врач Ярослав Ашихмин.
Для проверки достаточно слегка ущипнуть кожу на тыльной стороне ладони и отпустить. У здорового человека кожа расправляется сразу, а при обезвоживании теряет эластичность и медленно возвращается в исходное положение.
Другой признак — тёмная моча. Если она имеет насыщенный оттенок и резкий запах, это также указывает на дефицит жидкости.
Сравнение: признаки нормальной гидратации и обезвоживания
|Признак
|Норма
|Обезвоживание
|Цвет мочи
|Светло-жёлтый
|Тёмно-жёлтый или коричневатый
|Состояние кожи
|Упругая, быстро разглаживается
|Вялая, долго восстанавливается
|Самочувствие
|Бодрость, ясное сознание
|Слабость, сонливость, головокружение
|Пульс
|Нормальный
|Учащённый
|Температура тела
|Стабильная
|Возможен жар, потливость
Советы шаг за шагом
-
Проверяйте признаки дегидратации. Используйте щипковый тест, наблюдайте за цветом мочи и общим самочувствием.
-
Пейте регулярно. В жаркую погоду врач рекомендует пить по 400-500 мл воды каждые 30-40 минут.
-
Следите за балансом минералов. Лучше выбирать столовую минеральную воду, так как обычная без минеральных солей может нарушить водно-солевое равновесие.
-
Не ждите жажды. У пожилых людей чувство жажды притуплено, поэтому важно пить по расписанию, даже без выраженного желания.
-
Контролируйте питание. В рацион можно включать фрукты с высоким содержанием воды — арбуз, дыню, огурцы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пить слишком мало воды в жару;
Последствие: обезвоживание, слабость, риск теплового удара;
Альтернатива: употреблять жидкость каждые 30-40 минут.
-
Ошибка: употреблять исключительно воду без минералов;
Последствие: вымывание электролитов и водная интоксикация;
Альтернатива: пить столовую минеральную воду с натрием и калием.
-
Ошибка: игнорировать изменения цвета мочи;
Последствие: позднее выявление дегидратации;
Альтернатива: следить за цветом и объёмом выделяемой жидкости.
А что если…
Что если человек не переносит минеральную воду? Её можно чередовать с разбавленными морсами или травяными настоями без сахара.
А если пожилой человек забывает пить? Поможет установка напоминаний на телефоне или простая привычка ставить бутылку воды рядом.
Что если пить слишком много? Избыточное потребление жидкости при слабых почках может привести к отёкам — в таком случае стоит обсудить с врачом оптимальный объём.
Плюсы и минусы разных видов воды
|Тип воды
|Плюсы
|Минусы
|Столовая минеральная
|Восстанавливает солевой баланс, утоляет жажду
|Не всем подходит при болезнях почек
|Обычная фильтрованная
|Безопасна и доступна
|Не восполняет электролиты
|Газированная
|Быстро освежает
|Может вызвать вздутие
|Вода с лимоном
|Улучшает вкус, повышает витамин C
|Не рекомендуется при гастрите
FAQ
Какой минимальный объём воды нужен пожилому человеку?
Около 2 литров в сутки, если нет ограничений по здоровью.
Как понять, что организм обезвожен?
Кожа сухая, язык липкий, появляется слабость, головокружение и учащённое сердцебиение.
Можно ли пить чай или кофе вместо воды?
Чай допустим в умеренном количестве, но кофе обладает мочегонным эффектом и не подходит для компенсации потерь жидкости.
Нужна ли дополнительная соль при жаре?
Да, при сильном потоотделении полезно слегка подсолить пищу, чтобы удерживать воду в организме.
Как помочь человеку с признаками теплового удара?
Перенести его в тень, напоить прохладной водой маленькими глотками и охладить тело влажной тканью.
Мифы и правда
-
Миф: если нет жажды, пить не нужно.
Правда: у пожилых людей чувство жажды снижено, поэтому важно пить регулярно.
-
Миф: чем больше воды, тем лучше.
Правда: избыток жидкости может вызвать водную интоксикацию.
-
Миф: минеральная вода вредна при гипертонии.
Правда: столовая минеральная вода с низким содержанием натрия безопасна.
-
Миф: холодная вода быстрее утоляет жажду.
Правда: ледяная жидкость может вызвать спазм сосудов и ухудшить самочувствие.
Исторический контекст
Метод щипкового теста впервые применялся в военной медицине XX века для оценки состояния солдат в жарком климате. Сегодня этот простой способ активно используют врачи скорой помощи и терапевты для экспресс-оценки состояния гидратации организма.
Три интересных факта
-
Потеря всего 2% жидкости от массы тела снижает физическую выносливость почти на 20%.
-
У пожилых людей объём воды в организме на 10-15% меньше, чем у молодых, поэтому риск обезвоживания выше.
-
Дефицит жидкости может вызвать не только усталость, но и аритмию — особенно у сердечников.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru