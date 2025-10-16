Пьют чай, а не воду — и удивляются слабости: самая частая ошибка пожилых летом

Обезвоживание у пожилых людей часто развивается незаметно, но может привести к серьёзным последствиям — от слабости и головокружения до нарушения работы сердца. Врач-кардиолог и терапевт Ярослав Ашихмин из клиники DocMed рассказал, как вовремя определить дефицит жидкости в организме и что нужно делать, чтобы избежать опасных осложнений.

Как определить обезвоживание у пожилых людей

Один из простых способов — щипковый тест, который можно провести в домашних условиях.

"Если кожная складка расправляется дольше трёх секунд — дегидратация очень вероятна, и нужно пересмотреть водно-солевой режим", — пояснил врач Ярослав Ашихмин.

Для проверки достаточно слегка ущипнуть кожу на тыльной стороне ладони и отпустить. У здорового человека кожа расправляется сразу, а при обезвоживании теряет эластичность и медленно возвращается в исходное положение.

Другой признак — тёмная моча. Если она имеет насыщенный оттенок и резкий запах, это также указывает на дефицит жидкости.

Сравнение: признаки нормальной гидратации и обезвоживания

Признак Норма Обезвоживание Цвет мочи Светло-жёлтый Тёмно-жёлтый или коричневатый Состояние кожи Упругая, быстро разглаживается Вялая, долго восстанавливается Самочувствие Бодрость, ясное сознание Слабость, сонливость, головокружение Пульс Нормальный Учащённый Температура тела Стабильная Возможен жар, потливость

Советы шаг за шагом

Проверяйте признаки дегидратации. Используйте щипковый тест, наблюдайте за цветом мочи и общим самочувствием. Пейте регулярно. В жаркую погоду врач рекомендует пить по 400-500 мл воды каждые 30-40 минут. Следите за балансом минералов. Лучше выбирать столовую минеральную воду, так как обычная без минеральных солей может нарушить водно-солевое равновесие. Не ждите жажды. У пожилых людей чувство жажды притуплено, поэтому важно пить по расписанию, даже без выраженного желания. Контролируйте питание. В рацион можно включать фрукты с высоким содержанием воды — арбуз, дыню, огурцы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить слишком мало воды в жару;

Последствие: обезвоживание, слабость, риск теплового удара;

Альтернатива: употреблять жидкость каждые 30-40 минут.

Ошибка: употреблять исключительно воду без минералов;

Последствие: вымывание электролитов и водная интоксикация;

Альтернатива: пить столовую минеральную воду с натрием и калием.

Ошибка: игнорировать изменения цвета мочи;

Последствие: позднее выявление дегидратации;

Альтернатива: следить за цветом и объёмом выделяемой жидкости.

А что если…

Что если человек не переносит минеральную воду? Её можно чередовать с разбавленными морсами или травяными настоями без сахара.

А если пожилой человек забывает пить? Поможет установка напоминаний на телефоне или простая привычка ставить бутылку воды рядом.

Что если пить слишком много? Избыточное потребление жидкости при слабых почках может привести к отёкам — в таком случае стоит обсудить с врачом оптимальный объём.

Плюсы и минусы разных видов воды

Тип воды Плюсы Минусы Столовая минеральная Восстанавливает солевой баланс, утоляет жажду Не всем подходит при болезнях почек Обычная фильтрованная Безопасна и доступна Не восполняет электролиты Газированная Быстро освежает Может вызвать вздутие Вода с лимоном Улучшает вкус, повышает витамин C Не рекомендуется при гастрите

FAQ

Какой минимальный объём воды нужен пожилому человеку?

Около 2 литров в сутки, если нет ограничений по здоровью.

Как понять, что организм обезвожен?

Кожа сухая, язык липкий, появляется слабость, головокружение и учащённое сердцебиение.

Можно ли пить чай или кофе вместо воды?

Чай допустим в умеренном количестве, но кофе обладает мочегонным эффектом и не подходит для компенсации потерь жидкости.

Нужна ли дополнительная соль при жаре?

Да, при сильном потоотделении полезно слегка подсолить пищу, чтобы удерживать воду в организме.

Как помочь человеку с признаками теплового удара?

Перенести его в тень, напоить прохладной водой маленькими глотками и охладить тело влажной тканью.

Мифы и правда

Миф: если нет жажды, пить не нужно.

Правда: у пожилых людей чувство жажды снижено, поэтому важно пить регулярно.

Миф: чем больше воды, тем лучше.

Правда: избыток жидкости может вызвать водную интоксикацию.

Миф: минеральная вода вредна при гипертонии.

Правда: столовая минеральная вода с низким содержанием натрия безопасна.

Миф: холодная вода быстрее утоляет жажду.

Правда: ледяная жидкость может вызвать спазм сосудов и ухудшить самочувствие.

Исторический контекст

Метод щипкового теста впервые применялся в военной медицине XX века для оценки состояния солдат в жарком климате. Сегодня этот простой способ активно используют врачи скорой помощи и терапевты для экспресс-оценки состояния гидратации организма.

Три интересных факта