Пятизвёздочный номер на высоте 10 тысяч метров: Emirates обновляет первый класс

Авиакомпания Emirates объявила о масштабном обновлении сервиса для пассажиров первого класса, сделав акцент на качестве сна и уровне комфорта во время длительных перелётов. Нововведения начнут внедряться с декабря 2025 года и затронут как оснащение люксов, так и дополнительные услуги на борту. Об этом сообщает Турпром.

Новый стандарт комфорта в первом классе

С конца 2025 года пассажирам первого класса Emirates будут доступны обновлённые элементы сервиса, ориентированные на полноценный отдых в полёте. В авиакомпании заявляют, что стремятся создать атмосферу пятизвёздочного отеля прямо на борту самолёта. В перечень новшеств вошли премиальная домашняя одежда, специально разработанное постельное бельё и расширенные спа-возможности.

Эти изменения стали частью стратегии Emirates по укреплению позиций в сегменте люксовых авиаперевозок, где комфорт и внимание к деталям играют ключевую роль для пассажиров.

Почему Emirates популярна у россиян

Emirates сохраняет высокий спрос у российских туристов. По данным компании, с апреля 2023 года по март 2024 года авиаперевозчик обслужил 817 тысяч пассажиров на рейсах между городами России и Дубаем. Турпром выделяет три основные причины такой популярности.

Во-первых, авиакомпания сохранила полёты в Россию, несмотря на внешнеполитические ограничения. Во-вторых, Emirates традиционно ассоциируется с высоким уровнем сервиса и внимательным отношением к пассажирам. В-третьих, Дубай остаётся удобным транзитным хабом с широкой маршрутной сетью в Азию, Африку, Австралию и другие регионы.

Домашняя одежда и постельное бельё

Пассажирам первого класса на дальнемагистральных рейсах будет предложен обновлённый набор для сна, включающий пижаму, тапочки и маску для глаз. Коллекция выполнена из ткани модал, произведённой из буковой древесины. Материал отличается мягкостью, хорошей воздухопроницаемостью и способностью регулировать температуру тела.

Постельное бельё изготовлено из хлопка плотностью 300 нитей на дюйм. Подушки, одеяла и пододеяльники дополняют люксы первого класса, где кресло трансформируется в полноценную кровать, что позволяет пассажирам отдыхать в условиях, максимально приближенных к гостиничным.

Подготовка кровати и спа-зоны

Отдельное внимание уделено услуге подготовки кровати. Бортпроводники расстилают постель с пуховым одеялом, предлагают карту здоровья для расслабления и используют ароматический спрей для подушек BYREDO Daisy. В завершение пассажирам подают шоколадные десерты от брендов Valrhona, Canonica, Coco Jalila и Neuhaus.

Душевые и спа-зоны на борту самолётов Airbus A380 также получили обновлённый дизайн. Emirates продолжает сотрудничество с ирландским брендом VOYA, предлагая линии Tranquillity и Revitalise с шампунями, кондиционерами, гелями для душа и средствами по уходу за кожей.

Технологии для отдыха и сна

В начале 2026 года в люксах первого класса появятся наушники Bowers & Wilkins E2, разработанные специально для Emirates. Они оснащены улучшенным активным шумоподавлением и режимом прозрачности, позволяющим общаться с экипажем, не снимая гарнитуру.

По оценке экспертов, подобные решения отражают общий тренд в мировой авиации: авиакомпании всё активнее инвестируют в качество сна пассажиров, внедряя персонализацию сервиса, премиальные матрасы, системы освещения и технологии шумоподавления.