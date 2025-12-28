Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Самолёт Emirates
Самолёт Emirates
© flickr.com by Kambui is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:03

Пятизвёздочный номер на высоте 10 тысяч метров: Emirates обновляет первый класс

Emirates с декабря 2026 года обновит сервис сна в первом классе — Турпром

Авиакомпания Emirates объявила о масштабном обновлении сервиса для пассажиров первого класса, сделав акцент на качестве сна и уровне комфорта во время длительных перелётов. Нововведения начнут внедряться с декабря 2025 года и затронут как оснащение люксов, так и дополнительные услуги на борту. Об этом сообщает Турпром.

Новый стандарт комфорта в первом классе

С конца 2025 года пассажирам первого класса Emirates будут доступны обновлённые элементы сервиса, ориентированные на полноценный отдых в полёте. В авиакомпании заявляют, что стремятся создать атмосферу пятизвёздочного отеля прямо на борту самолёта. В перечень новшеств вошли премиальная домашняя одежда, специально разработанное постельное бельё и расширенные спа-возможности.

Эти изменения стали частью стратегии Emirates по укреплению позиций в сегменте люксовых авиаперевозок, где комфорт и внимание к деталям играют ключевую роль для пассажиров.

Почему Emirates популярна у россиян

Emirates сохраняет высокий спрос у российских туристов. По данным компании, с апреля 2023 года по март 2024 года авиаперевозчик обслужил 817 тысяч пассажиров на рейсах между городами России и Дубаем. Турпром выделяет три основные причины такой популярности.

Во-первых, авиакомпания сохранила полёты в Россию, несмотря на внешнеполитические ограничения. Во-вторых, Emirates традиционно ассоциируется с высоким уровнем сервиса и внимательным отношением к пассажирам. В-третьих, Дубай остаётся удобным транзитным хабом с широкой маршрутной сетью в Азию, Африку, Австралию и другие регионы.

Домашняя одежда и постельное бельё

Пассажирам первого класса на дальнемагистральных рейсах будет предложен обновлённый набор для сна, включающий пижаму, тапочки и маску для глаз. Коллекция выполнена из ткани модал, произведённой из буковой древесины. Материал отличается мягкостью, хорошей воздухопроницаемостью и способностью регулировать температуру тела.

Постельное бельё изготовлено из хлопка плотностью 300 нитей на дюйм. Подушки, одеяла и пододеяльники дополняют люксы первого класса, где кресло трансформируется в полноценную кровать, что позволяет пассажирам отдыхать в условиях, максимально приближенных к гостиничным.

Подготовка кровати и спа-зоны

Отдельное внимание уделено услуге подготовки кровати. Бортпроводники расстилают постель с пуховым одеялом, предлагают карту здоровья для расслабления и используют ароматический спрей для подушек BYREDO Daisy. В завершение пассажирам подают шоколадные десерты от брендов Valrhona, Canonica, Coco Jalila и Neuhaus.

Душевые и спа-зоны на борту самолётов Airbus A380 также получили обновлённый дизайн. Emirates продолжает сотрудничество с ирландским брендом VOYA, предлагая линии Tranquillity и Revitalise с шампунями, кондиционерами, гелями для душа и средствами по уходу за кожей.

Технологии для отдыха и сна

В начале 2026 года в люксах первого класса появятся наушники Bowers & Wilkins E2, разработанные специально для Emirates. Они оснащены улучшенным активным шумоподавлением и режимом прозрачности, позволяющим общаться с экипажем, не снимая гарнитуру.

По оценке экспертов, подобные решения отражают общий тренд в мировой авиации: авиакомпании всё активнее инвестируют в качество сна пассажиров, внедряя персонализацию сервиса, премиальные матрасы, системы освещения и технологии шумоподавления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ворота Баб Зувейла дают закатный вид на Каир — Lonely Planet вчера в 18:01
Египет собирает “всё и сразу”: один маршрут сочетает пирамиды, пустыню и Красное море

Исследуйте удивительные контрасты Египта: от исторических пирамид до звездных ночей в пустыне! Узнайте о лучших маршрутах и захватывающих приключениях.

Читать полностью » Бесплатный кофе в отелях США доступен не только гостям — тревел-блогер Ершова вчера в 16:17
Бесплатный кофе как символ: американский подход ломает привычное представление об отелях

Российская тревел-блогерша рассказала, почему бесплатный кофе и открытые лобби в США вызывают у туристов из России культурный шок.

Читать полностью » В Алма-Атинской области обнаружили тело альпиниста на высоте 3700 м — Shot вчера в 16:17
Подъём, который не завершился спуском: в горах Казахстана нашли погибшего туриста

В горах Тянь-Шаня найден погибший альпинист из пропавшей группы, судьба еще двух туристов остается неизвестной.

Читать полностью » Россиянку без документов и памяти доставили в больницу в Таиланде — Baza вчера в 16:17
Путешествие без возврата к себе: молодая россиянка очнулась в больнице без прошлого

Россиянку с полной потерей памяти нашли в больнице Таиланда. Личность удалось установить, но причины случившегося остаются неясными.

Читать полностью » Оман, Катар и Бахрейн предлагают альтернативу отдыху в ОАЭ — эксперты туриндустрии вчера в 14:56
Дубай больше не впечатляет? Эти страны рядом с ОАЭ дают совсем другие эмоции

Если Дубай уже не впечатляет, рядом с ОАЭ есть страны с другим характером и тем же комфортом. Рассказываем, куда лететь и чего ждать от отдыха.

Читать полностью » Бывшего депутата Приморского края задержали в Таиланде по запросу РФ — полиция Таиланда вчера в 13:32
Пхукет вместо трибуны: бывший приморский депутат оказался в международном розыске

В Таиланде задержали экс-депутата Приморья Дмитрия Назарца, которого в России подозревают в организации незаконного экспорта леса.

Читать полностью » Суздаль – идеальная новогодняя декорация, но с толпами туристов – Турпром вчера в 10:02
Суздаль — столица новогодних чудес, Переславль — оазис спокойствия: какой город выбрать для каникул

Суздаль или Переславль-Залесский — что выбрать для короткого зимнего отдыха? Узнайте, какой город подарит вам лучший Новый год.

Читать полностью » Археологический музей Дельф в Греции показывает колесничего и сфинкса вчера в 6:59
Дельфы заставляют поверить в “особую энергию”: один маршрут раскрывает центр древнего мира

Дельфы - это не только археология, но и уникальные пейзажи, древние святилища и таинственные тропы, которые создают неповторимый дух этого места.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Комплексный уход улучшил качество жизни пожилых кошек и собак — The Conversation
Экономика
Банки начнут проверять происхождение наличных от суммы около 1 млн рублей — Эльмира Асяева
Общество
МВД зафиксировало рост схем с психологическим давлением на пользователей — ТАСС
Красота и здоровье
Сбои биологических часов объединяют разные психические расстройства — учёные Калифорнийского университета
Дом
Изогнутые зеркала вытеснили прямоугольные в ванных — House Digest
Авто и мото
Чрезмерно плавная езда вредит двигателю автомобиля — автоэксперт
Садоводство
Зимняя обрезка снижает риск болезней и улучшает проветривание кроны
Культура и шоу-бизнес
Топ-5 артистов по заработку возглавил Ваня Дмитриенко — Газета.Ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet