Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Паводок в Ишиме и Ишимском районе в 2017 году
Паводок в Ишиме и Ишимском районе в 2017 году
© Портал органов государственной власти Тюменской области by Василий Баранов is licensed under public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:57

Пять домов ушли под воду навсегда: последствия паводка в Якутии оказались тяжелее ожиданий

Паводок на реке Индигирке повредил 127 жилых помещений – власти Якутии

Летний паводок на северо-востоке Якутии стал одним из самых ощутимых природных ударов по региону за последние годы, нанеся значительный ущерб инфраструктуре и жилью. Последствия стихии затронули сразу несколько районов и потребовали введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление региональных властей.

Масштаб ущерба и режим ЧС

В результате дождевого паводка, вызванного обильными осадками в начале июля, уровень воды в реках резко поднялся. Наиболее сложная обстановка сложилась в Оймяконском и Абыйском районах, где был введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев сообщил, что общий ущерб от паводка превысил 307 млн рублей. По его словам, стихийное бедствие затронуло бассейн реки Индигирки и привело к серьёзным разрушениям.

"В этом году вследствие дождевого паводка на реке Индигирке на территории Оймяконского и Абыйского районов был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Ущерб от паводка составил более 307 млн рублей", — сказал министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев.

Пострадавшие территории и помощь жителям

Всего от паводка пострадали восемь населённых пунктов. По данным региональных властей, повреждения получили 127 жилых помещений, а общее число пострадавших превысило 1,2 тыс. человек. Пять жилых домов были полностью утрачены и признаны непригодными для проживания.

Всем пострадавшим была оказана материальная и финансовая помощь. Средства направлялись как на первоочередные нужды, так и на восстановление повреждённого имущества. Региональные службы работали в координации с муниципальными властями для оперативного реагирования на обращения жителей.

Восстановительные работы и новые проекты

Перфильев отметил, что аварийно-восстановительные работы удалось завершить в установленные сроки. Это стало возможным благодаря совместной работе министерства и других органов, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в регионе начаты проектные работы по проведению русловых мероприятий на реке Индигирке в районе сёл Оймякон и Орто-Балаган. Эти работы будут профинансированы за счёт недропользователей и ранее в данном районе не проводились. Власти рассчитывают, что такие меры позволят снизить риски повторных паводков и минимизировать возможный ущерб в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поколение Z назвало Марго Робби и Анджелину Джоли самыми красивыми звёздами — New York Post вчера в 19:03
Зумеры решили, кто из звёзд красив, а кто нет — результаты многих удивили

Зумеры представили "шкалу PSL" и назвали Марго Робби и Анджелину Джоли самыми эстетически красивыми звездами по своим критериям.

Читать полностью » МГТУ Баумана отказался требовать четыре ЕГЭ для инженерных программ вчера в 18:55
Большие перемены отложили до нормативов: Бауманка оставила поступление по трём ЕГЭ

МГТУ им. Баумана пересматривает вступительные требования и возвращает конкурс по трем ЕГЭ вместо четырех. Как это повлияет на абитуриентов?

Читать полностью » вчера в 18:06
Надёжность выросла, система всё равно на грани: аварийность на сетях ДНР сократили более чем вдвое

На фоне хронических проблем водоснабжения Донбасса власти заявляют о снижении аварийности более чем в 2.5 раза, но что скрывается за этими цифрами?

Читать полностью » Правительство предложило увеличить лимит сверхурочной работы до 240 часов вчера в 17:55
Дефицит кадров толкает к переработкам: лимит сверхурочных хотят расширить до 240 часов

Правительство России предлагает внести изменения в Трудовой кодекс, увеличив лимиты сверхурочной работы с 120 до 240 часов. Условия для работников и экономические мотивы нововведения.

Читать полностью » Скандалы при разводе сильно бьют по детской психике — психолог Потёмкина вчера в 17:20
Когда мама и папа расстаются: эти действия спасают психику ребенка при разводе

Психолог Татьяна Потемкина назвала NewsInfo главное условие развода без травм для детей.

Читать полностью » После обращения на прямой линии семье погибшего участника СВО срочно назначили выплаты вчера в 15:51
Слова прозвучали — выплаты пошли: пенсию по потере кормильца семье из Новосибирска передали на выплату

Семья погибшего участника СВО из Новосибирска добилась положенной пенсии благодаря обращению на прямой линии с президентом. Как это произошло?

Читать полностью » Путин заявил о достижении полного цифрового суверенитета РФ вчера в 15:45
Россия сделала ключевой шаг в цифровом будущем — Путин назвал момент своевременным

Путин заявил, что запуск платформы MAX — это шаг к цифровому суверенитету России, который обеспечит технологическую независимость и устойчивость страны.

Читать полностью » Журналист Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке во время Прямой линии с Путиным вчера в 15:20
Неожиданное предложение на Прямой линии с Путиным: журналист попросил благословения на свадьбу прямо в эфире

Журналист Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке прямо во время Прямой линии с президентом Путиным и пригласил его на свадьбу.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Нейроучёный Алеш Стюхлик связал живое общение с сохранением внимания
Красота и здоровье
Врач запретил сочетать салат оливье с водкой и сладким алкоголем – Сергей Вялов
ДФО
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Камчатском крае – Геофизическая служба РАН
Наука
Неизвестный вид кальмара обнаружили в зоне добычи полезных ископаемых — Мехия-Саенс
Происшествия
Амурский тигр вышел к жилым домам в селе Андреевка Приморья – администрация Хасанского округа
Красота и здоровье
Прокуратура начала проверку из-за сообщений о туберкулёзе у школьников – PrimaMedia
Красота и здоровье
Диетолог рекомендовала начинать новогодний ужин с овощных закусок – Ольга Ямилова
Питомцы
Дегу устраивают песочные ванны как шиншиллы — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet