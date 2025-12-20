Пять домов ушли под воду навсегда: последствия паводка в Якутии оказались тяжелее ожиданий

Летний паводок на северо-востоке Якутии стал одним из самых ощутимых природных ударов по региону за последние годы, нанеся значительный ущерб инфраструктуре и жилью. Последствия стихии затронули сразу несколько районов и потребовали введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление региональных властей.

Масштаб ущерба и режим ЧС

В результате дождевого паводка, вызванного обильными осадками в начале июля, уровень воды в реках резко поднялся. Наиболее сложная обстановка сложилась в Оймяконском и Абыйском районах, где был введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев сообщил, что общий ущерб от паводка превысил 307 млн рублей. По его словам, стихийное бедствие затронуло бассейн реки Индигирки и привело к серьёзным разрушениям.

"В этом году вследствие дождевого паводка на реке Индигирке на территории Оймяконского и Абыйского районов был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Ущерб от паводка составил более 307 млн рублей", — сказал министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев.

Пострадавшие территории и помощь жителям

Всего от паводка пострадали восемь населённых пунктов. По данным региональных властей, повреждения получили 127 жилых помещений, а общее число пострадавших превысило 1,2 тыс. человек. Пять жилых домов были полностью утрачены и признаны непригодными для проживания.

Всем пострадавшим была оказана материальная и финансовая помощь. Средства направлялись как на первоочередные нужды, так и на восстановление повреждённого имущества. Региональные службы работали в координации с муниципальными властями для оперативного реагирования на обращения жителей.

Восстановительные работы и новые проекты

Перфильев отметил, что аварийно-восстановительные работы удалось завершить в установленные сроки. Это стало возможным благодаря совместной работе министерства и других органов, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в регионе начаты проектные работы по проведению русловых мероприятий на реке Индигирке в районе сёл Оймякон и Орто-Балаган. Эти работы будут профинансированы за счёт недропользователей и ранее в данном районе не проводились. Власти рассчитывают, что такие меры позволят снизить риски повторных паводков и минимизировать возможный ущерб в будущем.