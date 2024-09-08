Искусственный интеллект на кухне: как нейросеть создала пиццу-хит для Дубая

В одном из отделений пиццерии Dodo Pizza в Дубае появился новый хит сезона — пицца, созданная при участии нейросети ChatGPT.

Руководитель отдела разработки меню, Спартак Арутюнян, признался, что идея объединить в пицце курятину для шаурмы по-арабски, соус тахини, жареный индийский сыр панир и ближневосточные травы заатар принадлежит именно искусственному интеллекту.

Задачей нейросети было создать пиццу, отражающую современные культурные традиции Дубая — города, известного своим мультикультурным наследием. Результатом стал кросс-культурный калейдоскоп вкусов, который, по словам Арутюняна, никто из его коллег не смог бы придумать самостоятельно.

Однако Арутюнян подчеркнул, что успех этого рецепта скорее является удачей, чем результатом систематического подхода. Большинство других рецептов, предложенных ChatGPT, оказались непригодными для употребления в пищу. К примеру, пирог с овсянкой и черникой или пицца с пастой и клубникой не вызвали энтузиазма у шеф-поваров.

Другие кулинары также скептически относятся к возможности использования нейросетей в качестве основного источника идей для новых блюд. По их мнению, искусственный интеллект может служить лишь источником вдохновения, но не заменить творческий подход и опыт профессиональных поваров.

Тем не менее, пример пиццерии Dodo Pizza в Дубае показывает, что нейросети могут быть полезными инструментами в кулинарной индустрии, помогая создавать новые и интересные рецепты.

Фото: commons. wikimedia.org/Peachyeung316 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)