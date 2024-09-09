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Простой рецепт пиццы с яйцом сверху
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Интересный вариант пиццы с яйцом сверху: попробуйте приготовить

Простой рецепт пиццы с яйцом сверху

Ингредиенты

  1. 2 столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима.
  2. 1 зубчик чеснока.
  3. Мука.
  4. Охлажденное тесто для пиццы.
  5. 1/4 стакана тертого сыра пармезан.
  6. 1 стакан тертого сыра моцарелла.
  7. 1 небольшой лук-порей.
  8. 4 больших яйца.
  9. 1/2 ч.л. соли.
  10. 1/4 ч.л. молотого черного перца.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку. Слегка смажьте маслом противень или круглую форму для пиццы. Посыпьте мукой.
  2. Смешайте 2 столовые ложки оливкового масла и измельченный чеснок. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто. Аккуратно переложите в подготовленную форму. Смажьте тесто чесночно-оливковой смесью.
  3. Сверху выложите сыры пармезан и моцарелла, лук-порей.
  4. Разбейте одно яйцо в небольшую посуду. Аккуратно переложите на одну четверть пиццы. Повторите то же самое с другими яйцами. Яйца посыпьте солью. Посыпьте всю пиццу молотым перцем.
  5. Выпекайте примерно 10 минут.
  6. Разрежьте на четвертинки и сразу подавайте к столу.

Фото: flickr.com/London Chow (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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