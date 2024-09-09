Интересный вариант пиццы с яйцом сверху: попробуйте приготовить

Ингредиенты
- 2 столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима.
- 1 зубчик чеснока.
- Мука.
- Охлажденное тесто для пиццы.
- 1/4 стакана тертого сыра пармезан.
- 1 стакан тертого сыра моцарелла.
- 1 небольшой лук-порей.
- 4 больших яйца.
- 1/2 ч.л. соли.
- 1/4 ч.л. молотого черного перца.
Приготовление
- Разогрейте духовку. Слегка смажьте маслом противень или круглую форму для пиццы. Посыпьте мукой.
- Смешайте 2 столовые ложки оливкового масла и измельченный чеснок. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто. Аккуратно переложите в подготовленную форму. Смажьте тесто чесночно-оливковой смесью.
- Сверху выложите сыры пармезан и моцарелла, лук-порей.
- Разбейте одно яйцо в небольшую посуду. Аккуратно переложите на одну четверть пиццы. Повторите то же самое с другими яйцами. Яйца посыпьте солью. Посыпьте всю пиццу молотым перцем.
- Выпекайте примерно 10 минут.
- Разрежьте на четвертинки и сразу подавайте к столу.
Фото: flickr.com/London Chow (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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