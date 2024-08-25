Интересные факты: в чём отличие итальянской пиццы от американской

Толщина основы
Итальянская пицца обычно имеет более тонкую основу. Американская пицца может различаться по толщине теста, и часто можно найти более толстую и мягкую основу.
Распределение топпингов
В Италии пицца часто имеет меньше начинки, там делают акцент на высококачественных ингредиентах.
Американская пицца может быть более щедрой на начинку, иногда с разнообразным мясом, овощами и дополнительным сыром.
Использование сыра
В итальянской пицце обычно используется свежий сыр моцарелла. В американской пицце могут использоваться различные сыры, в том числе плавленые сырные смеси.
Соус
В итальянской пицце может быть более простой томатный соус, иногда просто измельченные помидоры с оливковым маслом и приправой.
Американская пицца может иметь более сладкий и сложный в приготовлении томатный соус.
Вкус
Итальянская пицца стремится к балансу вкусов с акцентом на качество отдельных ингредиентов.
Американская пицца может экспериментировать с более смелыми и разнообразными вкусовыми сочетаниями.
Способ приготовления
Традиционную итальянскую пиццу часто готовят в дровяной кирпичной печи, что придает ей особый вкус.
Американская пицца обычно выпекается в различных типах печей.
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