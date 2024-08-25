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Чем итальянская пицца отличается от американской
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Интересные факты: в чём отличие итальянской пиццы от американской

Чем итальянская пицца отличается от американской

Толщина основы

Итальянская пицца обычно имеет более тонкую основу. Американская пицца может различаться по толщине теста, и часто можно найти более толстую и мягкую основу.

Распределение топпингов

В Италии пицца часто имеет меньше начинки, там делают акцент на высококачественных ингредиентах.

Американская пицца может быть более щедрой на начинку, иногда с разнообразным мясом, овощами и дополнительным сыром.

Использование сыра

В итальянской пицце обычно используется свежий сыр моцарелла. В американской пицце могут использоваться различные сыры, в том числе плавленые сырные смеси.

Соус

В итальянской пицце может быть более простой томатный соус, иногда просто измельченные помидоры с оливковым маслом и приправой.

Американская пицца может иметь более сладкий и сложный в приготовлении томатный соус.

Вкус

Итальянская пицца стремится к балансу вкусов с акцентом на качество отдельных ингредиентов.

Американская пицца может экспериментировать с более смелыми и разнообразными вкусовыми сочетаниями.

Способ приготовления

Традиционную итальянскую пиццу часто готовят в дровяной кирпичной печи, что придает ей особый вкус.

Американская пицца обычно выпекается в различных типах печей.

Фото: commons.wikimedia.org/Iamzito (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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