Любимое блюдо, которое подкрадывается к мозгу: чем опасна пицца для здоровья
Пицца давно перестала быть "праздничным угощением" — доставка сделала её доступной в любой день недели. Но именно привычка регулярно заказывать пиццу может нести серьёзные риски для здоровья.
Что говорят эксперты
Профессора Крис Марли и Дамиан Бейли в интервью El Español предупредили:
-
Даже одна порция пиццы в неделю способна нарушить кровоток в мозге.
-
Это повышает риск деменции и инсульта.
-
Особенно опасно для пожилых людей, чьи сосуды и мозг более уязвимы.
Как пицца влияет на организм
-
Высокое содержание жиров и соли перегружает сердечно-сосудистую систему.
-
Нарушается тонус сосудов, что со временем может привести к проблемам с сердцем.
-
Вред усиливают рафинированная мука и обилие калорий, которые плохо отражаются на обмене веществ.
Итог
Пицца — вкусное, но далеко не безобидное блюдо. По словам учёных, её стоит воспринимать как редкое угощение, а не регулярную часть рациона.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru