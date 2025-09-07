Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
© commons.wikimedia.org by Koffermejia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Любимое блюдо, которое подкрадывается к мозгу: чем опасна пицца для здоровья

El Español: учёные предупредили, что даже одна пицца в неделю повышает риск инсульта

Пицца давно перестала быть "праздничным угощением" — доставка сделала её доступной в любой день недели. Но именно привычка регулярно заказывать пиццу может нести серьёзные риски для здоровья.

Что говорят эксперты

Профессора Крис Марли и Дамиан Бейли в интервью El Español предупредили:

  • Даже одна порция пиццы в неделю способна нарушить кровоток в мозге.

  • Это повышает риск деменции и инсульта.

  • Особенно опасно для пожилых людей, чьи сосуды и мозг более уязвимы.

Как пицца влияет на организм

  • Высокое содержание жиров и соли перегружает сердечно-сосудистую систему.

  • Нарушается тонус сосудов, что со временем может привести к проблемам с сердцем.

  • Вред усиливают рафинированная мука и обилие калорий, которые плохо отражаются на обмене веществ.

Итог

Пицца — вкусное, но далеко не безобидное блюдо. По словам учёных, её стоит воспринимать как редкое угощение, а не регулярную часть рациона.

