Любимое блюдо, которое подкрадывается к мозгу: чем опасна пицца для здоровья

Пицца давно перестала быть "праздничным угощением" — доставка сделала её доступной в любой день недели. Но именно привычка регулярно заказывать пиццу может нести серьёзные риски для здоровья.

Что говорят эксперты

Профессора Крис Марли и Дамиан Бейли в интервью El Español предупредили:

Даже одна порция пиццы в неделю способна нарушить кровоток в мозге .

Это повышает риск деменции и инсульта .

Особенно опасно для пожилых людей, чьи сосуды и мозг более уязвимы.

Как пицца влияет на организм

Высокое содержание жиров и соли перегружает сердечно-сосудистую систему.

Нарушается тонус сосудов , что со временем может привести к проблемам с сердцем.

Вред усиливают рафинированная мука и обилие калорий, которые плохо отражаются на обмене веществ.

Итог

Пицца — вкусное, но далеко не безобидное блюдо. По словам учёных, её стоит воспринимать как редкое угощение, а не регулярную часть рациона.