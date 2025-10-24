Эти пропорции запомните навсегда — пицца получится даже у тех, кто боится дрожжей

Вид теста Особенности Время брожения Текстура и вкус Неаполитанское Минимум ингредиентов, без масла 24-30 часов Пышные бортики, эластичный центр Римское (романо) С добавлением оливкового масла 24 часа Хрустящая, тонкая, "scrocchiarella" Быстрое Готово за 1 час 40-60 минут Мягкое, домашнее, универсальное

Неаполитанская классика

Это тесто — визитная карточка итальянской традиции. Здесь нет ничего лишнего: только мука, вода, немного соли и щепотка дрожжей. Главное — время. Долгое брожение в холодильнике придаёт тесту тот самый аромат и структуру, за которую неаполитанскую пиццу ценят по всему миру.

Как приготовить

Смешайте муку с дрожжами, затем постепенно добавьте воду. Замешивайте 3-4 минуты. Введите соль и продолжайте вымешивать ещё 6-7 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным. Сформируйте шар, накройте и оставьте при комнатной температуре на 1,5 часа. Затем уберите в холодильник на сутки. Перед выпечкой достаньте за 3 часа до готовки. Раскатайте руками до 38 см и выпекайте при максимальной температуре духовки (около 250-300 °C).

Получается ароматная, нежная основа с воздушными бортиками и чуть влажным центром.

Римское тесто: хрустящая альтернатива

Римская пицца отличается от неаполитанской. В её составе есть оливковое масло, благодаря которому корж выходит хрустящим, слегка поджаренным, с красивыми пузырями по краям. Итальянцы называют это звучным словом scrocchiarella — "потрескивающая".

Как приготовить

Разведите свежие дрожжи в ложке холодной воды. Смешайте муку и воду, замешивайте 3-4 минуты. Добавьте соль и масло, затем месите ещё 10 минут, пока тесто не станет гладким. Переложите его в смазанную маслом миску, закройте и поставьте в холодильник на 24-30 часов. Перед выпечкой дайте согреться 3 часа при комнатной температуре. Раскатайте до нужной толщины и выпекайте 12-15 минут.

Получается тонкое, плотное, с насыщенным ароматом тесто, идеально подходящее под классическую "Маргариту" или "Капричозу".

Быстрое тесто: для тех, кто не хочет ждать

Не у всех есть сутки на ожидание. Поэтому на помощь приходит ускоренная версия. Оно получается мягким, слегка пористым и подходит для любой начинки — от пепперони до овощей.

Как приготовить

Растворите дрожжи с сахаром в тёплой воде и дайте постоять 10 минут. Смешайте муку, соль, оливковое масло и дрожжевую смесь. Замесите тесто, накройте и оставьте на 20-30 минут. После подъёма слегка обомните и дайте отдохнуть ещё 20 минут. Раскатайте, смажьте соусом, добавьте начинку и запекайте 10-12 минут.

Такое тесто подойдёт, если гости уже на пороге, а хочется чего-то домашнего и ароматного.

Советы шаг за шагом

Используйте муку типа 00 — она обеспечивает гладкую текстуру и правильную клейковину. Вода должна быть комнатной температуры, не ледяной. Не переборщите с дрожжами — иначе тесто потеряет вкус. Для идеальной корочки используйте каменную или стальную пицца-плиту. Выпекайте на самой нижней полке духовки — так основа равномерно прожарится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива