Домашняя пицца с овощами и сыром
Домашняя пицца с овощами и сыром
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 15:02

Эти пропорции запомните навсегда — пицца получится даже у тех, кто боится дрожжей

Итальянские повара назвали три основных вида теста для пиццы — неаполитанское, римское и быстрое

Домашняя пицца — это не просто еда, а настоящий ритуал. Она объединяет друзей за столом, спасает вечер, когда не хочется долго готовить, и наполняет дом ароматом дрожжевого теста и расплавленного сыра. Пиццу любят все — от детей до гурманов, а приготовить её можно так, чтобы вкус не уступал ресторанному. Главное — правильно выбрать тесто.

Какое тесто выбрать

В мире существует множество вариаций, но основа всегда одна: мука, вода, соль, дрожжи и немного терпения. От соотношения этих ингредиентов и времени брожения зависит и вкус, и текстура будущей основы. Мы разберём три варианта — неаполитанское, римское и быстрое тесто. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и нюансы приготовления.

Сравнение видов теста

Вид теста Особенности Время брожения Текстура и вкус
Неаполитанское Минимум ингредиентов, без масла 24-30 часов Пышные бортики, эластичный центр
Римское (романо) С добавлением оливкового масла 24 часа Хрустящая, тонкая, "scrocchiarella"
Быстрое Готово за 1 час 40-60 минут Мягкое, домашнее, универсальное

Неаполитанская классика

Это тесто — визитная карточка итальянской традиции. Здесь нет ничего лишнего: только мука, вода, немного соли и щепотка дрожжей. Главное — время. Долгое брожение в холодильнике придаёт тесту тот самый аромат и структуру, за которую неаполитанскую пиццу ценят по всему миру.

Как приготовить

  1. Смешайте муку с дрожжами, затем постепенно добавьте воду. Замешивайте 3-4 минуты.

  2. Введите соль и продолжайте вымешивать ещё 6-7 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным.

  3. Сформируйте шар, накройте и оставьте при комнатной температуре на 1,5 часа.

  4. Затем уберите в холодильник на сутки.

  5. Перед выпечкой достаньте за 3 часа до готовки.

  6. Раскатайте руками до 38 см и выпекайте при максимальной температуре духовки (около 250-300 °C).

Получается ароматная, нежная основа с воздушными бортиками и чуть влажным центром.

Римское тесто: хрустящая альтернатива

Римская пицца отличается от неаполитанской. В её составе есть оливковое масло, благодаря которому корж выходит хрустящим, слегка поджаренным, с красивыми пузырями по краям. Итальянцы называют это звучным словом scrocchiarella — "потрескивающая".

Как приготовить

  1. Разведите свежие дрожжи в ложке холодной воды.

  2. Смешайте муку и воду, замешивайте 3-4 минуты.

  3. Добавьте соль и масло, затем месите ещё 10 минут, пока тесто не станет гладким.

  4. Переложите его в смазанную маслом миску, закройте и поставьте в холодильник на 24-30 часов.

  5. Перед выпечкой дайте согреться 3 часа при комнатной температуре.

  6. Раскатайте до нужной толщины и выпекайте 12-15 минут.

Получается тонкое, плотное, с насыщенным ароматом тесто, идеально подходящее под классическую "Маргариту" или "Капричозу".

Быстрое тесто: для тех, кто не хочет ждать

Не у всех есть сутки на ожидание. Поэтому на помощь приходит ускоренная версия. Оно получается мягким, слегка пористым и подходит для любой начинки — от пепперони до овощей.

Как приготовить

  1. Растворите дрожжи с сахаром в тёплой воде и дайте постоять 10 минут.

  2. Смешайте муку, соль, оливковое масло и дрожжевую смесь.

  3. Замесите тесто, накройте и оставьте на 20-30 минут.

  4. После подъёма слегка обомните и дайте отдохнуть ещё 20 минут.

  5. Раскатайте, смажьте соусом, добавьте начинку и запекайте 10-12 минут.

Такое тесто подойдёт, если гости уже на пороге, а хочется чего-то домашнего и ароматного.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте муку типа 00 — она обеспечивает гладкую текстуру и правильную клейковину.

  2. Вода должна быть комнатной температуры, не ледяной.

  3. Не переборщите с дрожжами — иначе тесто потеряет вкус.

  4. Для идеальной корочки используйте каменную или стальную пицца-плиту.

  5. Выпекайте на самой нижней полке духовки — так основа равномерно прожарится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что произойдёт Как исправить
Слишком много муки Тесто станет жёстким Добавьте немного воды и масла
Мало времени на расстойку Пицца не поднимется Дайте тесту дозреть минимум 1 час
Слишком влажная начинка Основа станет сырой Используйте термостойкий соус и сыр моцарелла
Выпечка при низкой температуре Пицца бледная, без корочки Установите температуру не ниже 250 °C

А что если…

…у вас нет духовки? Используйте сковороду с крышкой — пицца получится не хуже. Обжарьте основу 3-4 минуты с одной стороны, переверните, добавьте соус, сыр и начинку, закройте крышкой и готовьте ещё 6-7 минут.

…хочется бездрожжевую версию? Попробуйте тесто на кефире или йогурте — оно лёгкое и воздушное, не требует времени на подъём.

Плюсы и минусы разных видов теста

Вид Плюсы Минусы
Неаполитанское Аутентичный вкус, лёгкая структура Требует долгой ферментации
Римское Хрустящее и ароматное Нужно много времени и точность
Быстрое Простота и скорость Менее выраженный вкус

FAQ

Как выбрать муку для пиццы?
Лучше использовать итальянскую муку 00 — она мелкого помола и идеально подходит для эластичного теста.

Сколько хранится готовое тесто?
В холодильнике — до 3 дней, в морозилке — до месяца.

Что лучше — дрожжи сухие или свежие?
Оба варианта подходят, но свежие дрожжи придают более насыщенный аромат.

Мифы и правда

Миф: чем больше дрожжей, тем пышнее тесто.
Правда: избыток дрожжей даёт резкий запах и делает тесто кислым.

Миф: пиццу нельзя готовить дома без специальной печи.
Правда: современные духовки с камнем или сталью отлично справляются с задачей.

Миф: масло всегда делает тесто мягче.
Правда: в неаполитанском рецепте масло не нужно — оно мешает формированию правильной структуры клейковины.

Интересные факты

  1. Первую документированную пиццу "Маргарита" испекли в 1889 году в Неаполе.

  2. В Риме пиццу часто подают квадратами и едят на ходу.

  3. Самую дорогую пиццу в мире готовят с трюфелем и золотыми хлопьями — её цена превышает тысячу евро.

Исторический контекст

Пицца как народное блюдо появилась в Италии в XVIII веке. Простые рабочие пекли лепёшки с томатами и травами прямо в уличных печах. Со временем в Неаполе появились первые пиццерии, а к XX веку блюдо стало символом Италии и разошлось по всему миру — от Нью-Йорка до Токио.

