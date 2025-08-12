Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пицца
Пицца
© pixnio.com by Scott Bauer is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:34

Не хлеб и не булочки: что оказалось самым соблазнительным запахом для россиян

Опрос: россияне назвали аромат пиццы самым аппетитным среди всех видов выпечки

Какой запах выпечки сильнее всего возбуждает аппетит? Как оказалось, это вовсе не аромат горячего хлеба, а… пицца. Именно её запах россияне чаще всего называют самым любимым и соблазнительным. Такие результаты показал опрос бренда итальянских ресторанов "Перчини", проведённый среди 1500 респондентов по всей стране. И цифры — удивляют.

Что россияне любят печь (и есть)

Пицца уверенно возглавила рейтинг любимой выпечки: её выбрали 37,5% опрошенных. Далее в списке — хлеб (22%) и пирожки (19%). А вот круассаны и ватрушки замыкают топ с 13,5% и 8% соответственно.

Региональные предпочтения тоже различаются:

  • Москва — чемпион по любви к пицце: 45% голосов.
  • Санкт-Петербург отдал 27% симпатий круассанам.
  • Новосибирск показал верность классике — 20% назвали фаворитом свежий хлеб.
  • Ватрушки стабильно держат около 8% по регионам, не вырываясь в лидеры, но и не исчезая из поля вкусов.

Аромат, который заставляет остановиться

Аромат играет куда большую роль, чем может показаться.
25% россиян признались, что запах свежего хлеба и булочек заставляет их сделать незапланированную покупку.

Но пицца снова победила:

  • у 32% опрошенных её аромат вызывает непреодолимое желание съесть кусочек,
  • а 39,5% отметили, что поддаются соблазну, если запах особенно аппетитный.

При этом пицца редко становится спонтанной покупкой — 50,5% делают выбор в пользу пиццы в зависимости от настроения, а 39,5% планируют покупку заранее, не позволяя аромату повлиять на решение.

"Обоняние формирует наше первое впечатление о еде, — объясняет бренд-директор компании Елена Носова. — Запах запускает эмоциональный отклик и готовит организм к приёму пищи. Одни ароматы усиливают аппетит, другие — могут и оттолкнуть. Это естественный фильтр, заложенный в нас природой".

Что скрывается за ароматом пиццы

Но пицца — это не только про еду.

  • 42,5% опрошенных связывают её аромат с дружескими встречами.
  • 22% вспоминают весёлые праздники и дни рождения,
  • 15,5% — ощущают чувство счастья и уюта,
  • 13% — ассоциируют с семейными вечерами,
  • а 7% — испытывают ностальгию по детству.

Получается, запах пиццы — это эмоциональный якорь. Он ассоциируется не столько с рецептом, сколько с моментами радости, тепла и близости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что нельзя готовить в аэрогриле: список из 5 продуктов сегодня в 14:31

Секреты кухни: 5 продуктов, которые "убьют" ваш аэрогриль — будьте осторожны

Узнайте, какие 5 продуктов категорически нельзя готовить в аэрогриле. Избегайте ошибок и продлите срок службы прибора, сохранив вкус блюд.

Читать полностью » Рецепт бананового кекса: шаги приготовления и советы от кулинаров сегодня в 14:16

Банановый кекс: простота, которая покоряет сердца и радует вкусы

Мягкий, ароматный банановый кекс — идеальный десерт за час! Простые ингредиенты, лёгкий рецепт и потрясающий вкус. Попробуйте!

Читать полностью » Огурцы в соевом соусе: простой и быстрый способ приготовления сегодня в 13:52

От обычного к необычному: как простые огурцы могут стать звездой стола

Хрустящие огурчики в соевом соусе по-корейски — пикантная закуска, которая готовится за 15 минут. Минимум ингредиентов, но взрыв вкуса! Попробуйте и удивите гостей.

Читать полностью » Технология приготовления утки по ГОСТу: требования к температуре и времени запекания сегодня в 13:37

Почему 90% хозяек неправильно запекают утку — и как это исправить

Нежная утка с медово-горчичной корочкой — простое, но эффектное блюдо для праздника. Узнайте, как запечь её идеально сочной и ароматной!

Читать полностью » Как приготовить рыбный киш по традиционному рецепту сегодня в 12:49

Как превратить остатки рыбы в ресторанное блюдо за 2 часа

Узнайте, как приготовить вкуснейший киш с рыбой — идеальное блюдо для перекуса, ужина или праздника. Рецепт прост, а результат впечатляет!

Читать полностью » Нут в плове: традиционный ингредиент восточной кухни сегодня в 12:32

Секретный ингредиент, который превращает обычный плов в шедевр

Узнайте, как приготовить плов с нутом в казане — необычное и вкусное блюдо, которое удивит ваших близких. Пошаговый рецепт с советами и ингредиентами.

Читать полностью » Как приготовить маринованные шампиньоны по-корейски: пошаговый рецепт сегодня в 11:40

Секрет ресторанной закуски: как превратить обычные шампиньоны в кулинарный хит

Пикантные шампиньоны по-корейски — простая, но эффектная закуска. Ароматные, сочные, с лёгкой остринкой. Идеально для праздника и не только!

Читать полностью » Рецепт запеканки из кабачков с фаршем и рисом от шеф-повара сегодня в 11:26

Почему этот рецепт с кабачками и фаршем собирает тысячи лайков

Узнайте, как легко и быстро приготовить кабачки с рисом и фаршем в духовке. Это сытное блюдо идеально подойдет для всей семьи и порадует своим вкусом!

Читать полностью »

Новости
СЗФО

В Петербурге борщевик начали выявлять с помощью искусственного интеллекта
Наука и технологии

Новое исследование: моргание связано с защитой глаз от сухости, по данным офтальмологов
Мир

Орбан заявил, что Венгрия могла бы «развалить Украину за день», но не станет этого делать
Туризм

Путешественница посетила 12 стран за год и сравнила цены в Европе и Турции
СКФО

На Кизлярском электромеханическом заводе начались испытания нового легкого вертолета АП-55
СФО

Омское село Ингалы получило статус исторического поселения федерального значения
Культура и шоу-бизнес

Фильм "Depeche Mode: M" выйдет в прокат 28 октября в формате IMAX
Дом

Сода и аромамасла: 3 способа создать натуральный освежитель для ванной комнаты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru