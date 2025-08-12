Не хлеб и не булочки: что оказалось самым соблазнительным запахом для россиян
Какой запах выпечки сильнее всего возбуждает аппетит? Как оказалось, это вовсе не аромат горячего хлеба, а… пицца. Именно её запах россияне чаще всего называют самым любимым и соблазнительным. Такие результаты показал опрос бренда итальянских ресторанов "Перчини", проведённый среди 1500 респондентов по всей стране. И цифры — удивляют.
Что россияне любят печь (и есть)
Пицца уверенно возглавила рейтинг любимой выпечки: её выбрали 37,5% опрошенных. Далее в списке — хлеб (22%) и пирожки (19%). А вот круассаны и ватрушки замыкают топ с 13,5% и 8% соответственно.
Региональные предпочтения тоже различаются:
- Москва — чемпион по любви к пицце: 45% голосов.
- Санкт-Петербург отдал 27% симпатий круассанам.
- Новосибирск показал верность классике — 20% назвали фаворитом свежий хлеб.
- Ватрушки стабильно держат около 8% по регионам, не вырываясь в лидеры, но и не исчезая из поля вкусов.
Аромат, который заставляет остановиться
Аромат играет куда большую роль, чем может показаться.
25% россиян признались, что запах свежего хлеба и булочек заставляет их сделать незапланированную покупку.
Но пицца снова победила:
- у 32% опрошенных её аромат вызывает непреодолимое желание съесть кусочек,
- а 39,5% отметили, что поддаются соблазну, если запах особенно аппетитный.
При этом пицца редко становится спонтанной покупкой — 50,5% делают выбор в пользу пиццы в зависимости от настроения, а 39,5% планируют покупку заранее, не позволяя аромату повлиять на решение.
"Обоняние формирует наше первое впечатление о еде, — объясняет бренд-директор компании Елена Носова. — Запах запускает эмоциональный отклик и готовит организм к приёму пищи. Одни ароматы усиливают аппетит, другие — могут и оттолкнуть. Это естественный фильтр, заложенный в нас природой".
Что скрывается за ароматом пиццы
Но пицца — это не только про еду.
- 42,5% опрошенных связывают её аромат с дружескими встречами.
- 22% вспоминают весёлые праздники и дни рождения,
- 15,5% — ощущают чувство счастья и уюта,
- 13% — ассоциируют с семейными вечерами,
- а 7% — испытывают ностальгию по детству.
Получается, запах пиццы — это эмоциональный якорь. Он ассоциируется не столько с рецептом, сколько с моментами радости, тепла и близости.
