Google Pixel
Google Pixel
© commons.wikimedia.org by SimonWaldherr is licensed under CC BY-SA 4.0
Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:57

Обновился — и остался без камеры: новая версия Android серьёзно "поломала" смартфоны

Пользователи Pixel пожаловались на вибрацию объектива после установки Android 16 Beta — GizmoChina

Обновления операционной системы обычно ассоциируются с улучшениями, однако в этот раз тестовая версия Android принесла пользователям неожиданные проблемы. Владельцы смартфонов Google Pixel пожаловались на сбои в работе камеры, которые делают съёмку практически невозможной. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Сбой после установки тестовой сборки

Проблема возникла у пользователей, установивших тестовую версию Android 16 QPR3 Beta 1 с номером сборки CP11.251114.006. После обновления автофокус основного и сверхширокоугольного модулей начал работать некорректно. Камера перестала стабильно наводиться на объект, что сразу отразилось на качестве снимков.

По словам пользователей, сбой затрагивает именно режим съёмки с разрешением 50 мегапикселей. В стандартном режиме на 12 мегапикселей камера продолжает работать без видимых проблем, что указывает на программный характер ошибки, связанной с обработкой изображений высокого разрешения.

Вибрация объектива и размытые кадры

Как отмечается в сообщениях на Reddit и в официальном трекере проблем Google, при попытке сфокусироваться объектив камеры начинает физически вибрировать. Из-за этого изображение теряет резкость, а автофокус не может зафиксироваться на объекте съёмки.

Ошибка проявляется даже при хорошем освещении и возникает как при автоматической, так и при ручной фокусировке. Пользователи предполагают, что проблема связана с алгоритмами обработки данных в текущей бета-версии Android 16, которые не справляются с высокой детализацией кадров.

Реакция Google и временное решение

Очистка кэша приложения камеры, а также переустановка обновлений не дают результата. По мнению пользователей, источник сбоя находится на уровне системы, а не отдельного приложения. Компания Google уже получила множество обращений и отчётов о неисправности.

Ожидается, что исправление будет выпущено в одном из следующих обновлений тестовой ветки. Пока же единственным временным решением остаётся отказ от съёмки в высоком разрешении и использование стандартного 12-мегапиксельного режима.

