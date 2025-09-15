Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by SimonWaldherr is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 20:51

Взорвавшиеся батареи и отсоединившиеся экраны: скрытая опасность Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Владельцы Pixel 7 и Pixel 7 Pro сообщили о вздувшихся аккумуляторах

Смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro снова оказались в центре внимания, и на этот раз пользователи столкнулись с проблемой, которая вызывает множество негативных откликов — вздутием батареи и отсоединившимися экранами. Это может привести не только к выходу устройств из строя, но и представлять опасность, включая риск возгорания.

Описание проблемы

Многие владельцы Pixel 7 и Pixel 7 Pro сообщают о серьёзных проблемах с батареями. В некоторых случаях аккумуляторы начинают надуваться, из-за чего экраны смартфонов отстают от корпуса. Проблема не только нарушает нормальную работу устройств, но и делает их непригодными для использования, так как смартфоны могут выключаться даже при полной зарядке. Причины происходящего до сих пор не ясны, но массовость ситуации вызывает серьёзные опасения.

Особое внимание стоит уделить тому, что на форумах владельцы делятся сведениями о том, что такие неисправности могут привести к более опасным последствиям, в том числе возгоранию. Некоторые пользователи переживают, что их устройства могут стать потенциально опасными для здоровья.

Возмещение и ремонт

Компания Google, несмотря на массовые жалобы, пока не дала официального комментария по поводу ситуации. Однако известно, что пользователи могут обратиться в авторизованные сервисные центры для замены батареи, при наличии соответствующего чека. Google готов компенсировать только замену батареи, в то время как расходы на замену экрана, дисплея или другие дополнительные детали остаются за счёт владельцев.

Кроме того, пользователи, которые решили обратиться в сторонние сервисные мастерские, сталкиваются с отказом в возмещении расходов. На форумах в сети сообщается, что такие проблемы с ремонтом только усугубляют ситуацию.

Почему это важно

Подобные дефекты, особенно с риском возгорания, могут повлиять на репутацию Google, так как компания не предоставила должного контроля качества или гарантий для предотвращения подобных сбоев. Несмотря на свою репутацию в производстве высококачественных устройств, Google сталкивается с большими трудностями в решении данной проблемы.

Советы владельцам Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, вот несколько шагов, которые помогут минимизировать риски.

  1. Не игнорировать проблему: Если батарея надулась или экран начал отходить от корпуса, немедленно обратитесь в сервисный центр. Использование устройства с такими повреждениями может быть опасным.

  2. Обратиться в авторизованный сервис: Чтобы получить компенсацию за замену батареи, важно иметь чек и обращаться только в официальные сервисные центры.

  3. Берегите свои устройства: Попробуйте не перегружать смартфон чрезмерным использованием при высокой температуре, чтобы уменьшить вероятность перегрева аккумулятора.

FAQ

  1. Что делать, если батарея моего Pixel 7 надулась?
    В первую очередь, следует прекратить использование устройства, чтобы избежать повреждений или опасности возгорания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

  2. Google компенсирует замену аккумулятора, но не экрана. Почему?
    Это связано с политикой компании, которая покрывает только стандартные проблемы с батареей, оставляя более сложные повреждения, такие как проблемы с дисплеем, на усмотрение владельца.

  3. Можно ли отремонтировать смартфон в стороннем сервисе?
    Те, кто обращается в сторонние мастерские, сталкиваются с отказом в компенсации от Google, так как они не являются авторизованными сервисными центрами.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Официальные сервисы предлагают компенсированную замену батареи.

  • Возврат устройства возможен через официальные каналы.

Минусы:

  • Стоимость ремонта может значительно увеличиться, если потребуется замена экрана.

  • Проблемы с батареей могут стать причиной более серьёзных сбоев в работе устройства.

Что делать, если ситуация ухудшится?

Если вы замечаете, что ваш Pixel 7 или Pixel 7 Pro начинает терять работоспособность, и стандартные меры не помогают, возможно, стоит подумать о временном использовании запасного устройства. Постоянные обращения в поддержку также не всегда гарантируют быструю реакцию. Важно быть готовым к долгому ожиданию решения проблемы.

