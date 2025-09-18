Экран выпирает, корпус трещит — владельцы Pixel пугаются своего смартфона

Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro, вышедшие в 2022 году, сегодня снова оказались в центре обсуждений. Владельцы этих моделей все чаще сообщают о серьезной проблеме: аккумуляторы начинают вздуваться, вызывая деформацию корпуса и создавая риски безопасности.

На форумах поддержки Google сотни пользователей делятся историями: спустя примерно два года после покупки их смартфоны неожиданно начинают "раздуваться" изнутри. Это приводит к выпиранию экрана, отслоению задней крышки и даже самопроизвольным отключениям устройства.

Что происходит с Pixel 7

Проблема проявляется типично: батарея постепенно увеличивается в объеме. Сначала заметны едва различимые щели между рамкой и экраном, затем панель корпуса начинает отходить, а позже падает автономность. Смартфон может выключаться при 50-70% заряда и не включаться без подзарядки.

Многие владельцы справедливо боятся, что ситуация может закончиться возгоранием или даже взрывом устройства — такие случаи ранее фиксировались у других брендов.

Реакция Google

Ответ компании пока выглядит противоречиво. В одних случаях пользователям предлагают отправить фото устройства со всех сторон, в других — сразу обещают бесплатный ремонт или замену на восстановленный Pixel.

Некоторым владельцам даже возмещали расходы за стороннюю замену батареи. Однако чаще всего сервисы требуют чек от авторизованного центра, иначе компенсацию не дают. При этом если от вздутия повреждается экран или задняя панель, их починка считается негарантийной.

Такой подход вызывает критику: многие считают, что дефект носит массовый характер и должен быть признан производственным браком.

Сравнение: Pixel 7 против других моделей

Модель Проблемы с батареей Решение производителя Pixel 7 / 7 Pro Вздутие через 2 года, деформация корпуса Нечеткая политика: ремонт, замена, компенсация Pixel 7a Аналогичные жалобы Программа бесплатной замены батарей (ограниченные регионы) Pixel 6 Единичные случаи Стандартная гарантия iPhone 13 Редкие вздутия Бесплатная замена в сервисных центрах Apple Samsung Galaxy S22 Проблемы встречаются редко Гарантийная замена батареи

Советы шаг за шагом: что делать владельцам Pixel 7

Проверяйте корпус смартфона: даже маленькая щель или выпуклость может указывать на проблему. Если замечены признаки вздутия, прекратите пользоваться устройством — особенно не заряжайте его ночью. Обратитесь в официальный сервис Google или авторизованный центр и требуйте диагностику. Сохраняйте все чеки и фотографии, чтобы иметь доказательства для компенсации. Если в вашем регионе нет программы бесплатной замены, уточните про скидки на новый Pixel.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продолжать заряжать смартфон со вздувшейся батареей.

Последствие: риск возгорания.

Альтернатива: сразу прекратить использование и отнести в сервис.

Ошибка: обращаться в неавторизованный ремонтный центр без документов.

Последствие: отказ в компенсации от Google.

Альтернатива: сохранять все подтверждения ремонта.

Ошибка: игнорировать начальные признаки (щели, снижение автономности).

Последствие: повреждение экрана и корпуса.

Альтернатива: на ранних стадиях замена батареи обходится дешевле.

А что если Google признает массовый брак?

Если проблема будет официально признана, компания, вероятно, запустит глобальную программу замены аккумуляторов, как это уже было с Pixel 7a. Это позволит владельцам избежать лишних трат, но пока Google ограничивается точечными решениями.

Ситуация также может ударить по имиджу бренда: Pixel позиционируется как эталон "чистого Android", и массовые дефекты батарей могут снизить доверие покупателей.

Плюсы и минусы обращения в сервис

Плюсы Минусы Возможность бесплатного ремонта или замены Часто требуют чек от авторизованного центра Возможность получить новый восстановленный Pixel Долгие сроки рассмотрения заявок Защита от возгорания и утечек Риск признания повреждений негарантийными

FAQ

Почему батареи Pixel 7 вздуваются?

Чаще всего из-за естественного износа, перегрева и дефектов производства.

Можно ли пользоваться смартфоном с вздутой батареей?

Нет, это опасно: возможен пожар или повреждение устройства.

Что делать, если гарантия закончилась?

Попробуйте обратиться в сервис Google — иногда предоставляют скидку на новый Pixel или компенсацию за ремонт.

Мифы и правда

Миф: вздутие аккумулятора — это "норма" для любых смартфонов.

Правда: это дефект и потенциальная опасность, требующая замены батареи.

Миф: проблему можно решить, просто "придавив" крышку.

Правда: это не устраняет причину и может привести к взрыву.

Миф: сервисы всегда отказывают без гарантии.

Правда: Google иногда компенсирует ремонт даже по истечении гарантийного срока.

Интересные факты

• Литий-ионные аккумуляторы могут увеличиться в объеме на 20-30% при химическом сбое.

• Первые массовые случаи вздутия батарей смартфонов получили огласку еще в 2016 году с Galaxy Note 7.

• В среднем срок службы батареи — 2-3 года, но корректная эксплуатация продлевает его.

Исторический контекст