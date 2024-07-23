Аналитический центр "Агроэкспорт" провел исследование, выявив наиболее перспективные направления для экспорта российского пива и регионы с высоким экспортным потенциалом.

В перечень стран с благоприятными условиями для импорта российского пива вошли Китай, Белоруссия, ОАЭ, Казахстан, Монголия, Киргизия, Сербия, Малайзия, Азербайджан и Грузия. Эти государства характеризуются приемлемым уровнем таможенно-тарифных ставок и значительными возможностями для роста импорта.

Согласно прогнозам центра, экспорт пива из России в Китай к 2026 году может возрасти до 46,8 тыс. тонн, что эквивалентно $31,7 млн. Это позволит увеличить долю российского пива в китайском импорте до 5,3%.

Потенциал поставок пива в ОАЭ к 2026 году оценивается в 11 тыс. тонн на сумму $7,7 млн, что существенно превышает показатели 2022 года. Ожидается, что доля России в импорте пива ОАЭ вырастет до 3,6%.

Прогнозируется, что экспорт российского пива в Казахстан к 2026 году достигнет 71 тыс. тонн на сумму $32,5 млн, увеличив долю России в импорте до 62%.

Исследование выявило 29 российских регионов с наиболее благоприятными условиями для ведения экспортной деятельности. Эти регионы обладают потенциалом для развития пивоваренной отрасли с объемами производства свыше 50 млн литров в год.

Руководитель центра отметил стабильно высокий уровень мирового потребления пива и тенденцию к его росту, связанную с расширением ассортимента и созданием инновационных вкусов. В 2023 году Россия экспортировала пиво на сумму $160 млн в 39 стран мира.

Фото: From Wikimedia Commons/ Paul Joseph (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)