Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Зависимость начинается не с рюмки, а с баночки: как пиво подкрадывается незаметно

Эксперт: регулярное употребление пива вызывает гормональные сбои и жировой гепатоз

Один бокал пива вечером кажется безобидным ритуалом — расслабиться после работы, отвлечься, "ничего страшного". Но именно с этого начинается алкогольная зависимость, предупреждает нарколог Андрей Тюрин. В беседе с "Лентой.ру" он рассказал, какие серьёзные последствия может вызвать регулярное употребление пива — и почему важно не обманывать себя.

Пиво — это тоже алкоголь

"Пациенты часто говорят: "Я не алкоголик, я только пиво пью". Но зависимость начинается именно так — с малых, но регулярных доз", — подчёркивает Тюрин.

В пиве содержится этанол, который вызывает выброс дофамина — гормона удовольствия. Со временем мозг привыкает к стимуляции и требует всё больше алкоголя для того, чтобы испытать тот же эффект.

По словам врача:

  • срок формирования зависимости — от одного до двух лет ежедневного употребления;
  • механизм развивается постепенно и незаметно.

Как пиво влияет на организм?
Даже небольшие, но регулярные дозы пива способны вызывать:

У мужчин:

  • снижение уровня тестостерона;
  • увеличение груди и живота;
  • проблемы с потенцией.

У женщин:

  • гормональные сбои;
  • ранний климакс и бесплодие;
  • лишний вес и снижение либидо.

Эти изменения связаны не только с алкоголем, но и с фитоэстрогенами, содержащимися в хмеле, — они влияют на гормональный баланс.

Последствия на уровне здоровья и психики

Регулярное употребление пива может привести к:

  • жировой болезни печени (стеатозу);
  • сердечно-сосудистым заболеваниям;
  • нарушению обмена веществ;
  • развитию депрессии, тревожности и панических атак.

"Даже пиво — это алкоголь, и его регулярное употребление разрушает здоровье", — подводит итог врач.

