Зависимость начинается не с рюмки, а с баночки: как пиво подкрадывается незаметно
Один бокал пива вечером кажется безобидным ритуалом — расслабиться после работы, отвлечься, "ничего страшного". Но именно с этого начинается алкогольная зависимость, предупреждает нарколог Андрей Тюрин. В беседе с "Лентой.ру" он рассказал, какие серьёзные последствия может вызвать регулярное употребление пива — и почему важно не обманывать себя.
Пиво — это тоже алкоголь
"Пациенты часто говорят: "Я не алкоголик, я только пиво пью". Но зависимость начинается именно так — с малых, но регулярных доз", — подчёркивает Тюрин.
В пиве содержится этанол, который вызывает выброс дофамина — гормона удовольствия. Со временем мозг привыкает к стимуляции и требует всё больше алкоголя для того, чтобы испытать тот же эффект.
По словам врача:
- срок формирования зависимости — от одного до двух лет ежедневного употребления;
- механизм развивается постепенно и незаметно.
Как пиво влияет на организм?
Даже небольшие, но регулярные дозы пива способны вызывать:
У мужчин:
- снижение уровня тестостерона;
- увеличение груди и живота;
- проблемы с потенцией.
У женщин:
- гормональные сбои;
- ранний климакс и бесплодие;
- лишний вес и снижение либидо.
Эти изменения связаны не только с алкоголем, но и с фитоэстрогенами, содержащимися в хмеле, — они влияют на гормональный баланс.
Последствия на уровне здоровья и психики
Регулярное употребление пива может привести к:
- жировой болезни печени (стеатозу);
- сердечно-сосудистым заболеваниям;
- нарушению обмена веществ;
- развитию депрессии, тревожности и панических атак.
"Даже пиво — это алкоголь, и его регулярное употребление разрушает здоровье", — подводит итог врач.
