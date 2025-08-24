Зависимость начинается не с рюмки, а с баночки: как пиво подкрадывается незаметно

Один бокал пива вечером кажется безобидным ритуалом — расслабиться после работы, отвлечься, "ничего страшного". Но именно с этого начинается алкогольная зависимость, предупреждает нарколог Андрей Тюрин. В беседе с "Лентой.ру" он рассказал, какие серьёзные последствия может вызвать регулярное употребление пива — и почему важно не обманывать себя.

Пиво — это тоже алкоголь

"Пациенты часто говорят: "Я не алкоголик, я только пиво пью". Но зависимость начинается именно так — с малых, но регулярных доз", — подчёркивает Тюрин.

В пиве содержится этанол, который вызывает выброс дофамина — гормона удовольствия. Со временем мозг привыкает к стимуляции и требует всё больше алкоголя для того, чтобы испытать тот же эффект.

По словам врача:

срок формирования зависимости — от одного до двух лет ежедневного употребления;

механизм развивается постепенно и незаметно.

Как пиво влияет на организм?

Даже небольшие, но регулярные дозы пива способны вызывать:

У мужчин:

снижение уровня тестостерона;

увеличение груди и живота;

проблемы с потенцией.

У женщин:

гормональные сбои;

ранний климакс и бесплодие;

лишний вес и снижение либидо.

Эти изменения связаны не только с алкоголем, но и с фитоэстрогенами, содержащимися в хмеле, — они влияют на гормональный баланс.

Последствия на уровне здоровья и психики

Регулярное употребление пива может привести к:

жировой болезни печени (стеатозу);

сердечно-сосудистым заболеваниям;

нарушению обмена веществ;

развитию депрессии, тревожности и панических атак.