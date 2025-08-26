Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алкоголь
Алкоголь
Опубликована сегодня в 23:26

От радости к раздражению: незаметная грань между бокалом и зависимостью

Медики из Уфы объяснили, почему пивной алкоголизм развивается незаметно

Врачи Городской клинической больницы № 5 Уфы рассказали в беседе с UfaTime. ru, почему пивной алкоголизм развивается скрытно и какие сигналы организма должны насторожить.

Почему пиво кажется безобидным?
На первых этапах регулярное употребление пива не вызывает у человека тревоги. Кажется, что напиток не опасен. Но спустя время последствия становятся очевидны, и именно они указывают на развитие зависимости.

Основные признаки пивного алкоголизма
По словам специалистов, стоит насторожиться, если:

  • вы выпиваете более литра пива в день;
  • становится трудно расслабиться без алкоголя;
  • появляется раздражительность или злость, если дома нет пива;
  • формируется так называемый "пивной живот";
  • наблюдаются проблемы с мужской репродуктивной функцией;
  • мучает бессонница, дневная сонливость или частые головные боли;
  • пиво используется для того, чтобы похмелиться утром или поднять настроение.

Вывод врачей
Пивной алкоголизм — не миф, а серьезная зависимость, которая формируется почти незаметно. Важно уметь распознавать его признаки, чтобы вовремя обратиться за помощью.

