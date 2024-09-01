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Опытные заводчики советуют провести генетические тесты перед вязкой
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Подготовка к беременности питомца: чтобы все прошло успешно, нужно соблюсти несколько правил и для самок и для самцов

Опытные заводчики советуют провести генетические тесты перед вязкой

Подготовка к вязке и беременности питомца — это важный и волнительный момент для хозяев. Чтобы всё прошло успешно, необходимо учесть несколько моментов как для самок, так и для самцов.

Прежде всего, животное должно быть клинически здоровым, без наследственных генетических заболеваний. Также важно, чтобы оно было вакцинировано и обработано от паразитов.

Для самок нужно знать их половые циклы. Кроме того, можно взять вагинальные мазки и определить уровень прогестерона в крови.

Для самцов можно провести спермограмму и исследования на инфекционные заболевания, передающиеся половым путём, например, герпесвирус и бруцеллёз.

Опытные заводчики всегда делают генетические тесты для своих племенных животных, чтобы исключить генетически обусловленные изменения кожи, патологии костно-суставной системы, органов чувств и другие возможные проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org/Сушма Шарма(Attribution-Share Alike 4.0)

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