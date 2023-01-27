Жалобы граждан на пытки и незаконное задержание сотрудниками СБУ по обвинениям в сотрудничестве с РФ появились задолго до начала спецоперации на Украине. Об этом говорится в письме главы миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер.
"Во время визита в бахмутскую колонию сотрудники миссии провели конфиденциальную беседу с Григорием Михайловым, который пожаловался на незаконное задержание, пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников СБУ", — сообщается в письме Богнер.
По ее словам, Михайлова задержали, подбросили ему оружие, пытками выбивали показания о том, что он является агентом российских спецслужб. Позднее против него сфабриковали дело.
В письме также приводятся другие случаи пыток и жестокого обращения с украинцами.
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