Жалобы граждан на пытки и незаконное задержание сотрудниками СБУ по обвинениям в сотрудничестве с РФ появились задолго до начала спецоперации на Украине. Об этом говорится в письме главы миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер.

"Во время визита в бахмутскую колонию сотрудники миссии провели конфиденциальную беседу с Григорием Михайловым, который пожаловался на незаконное задержание, пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников СБУ", — сообщается в письме Богнер.

По ее словам, Михайлова задержали, подбросили ему оружие, пытками выбивали показания о том, что он является агентом российских спецслужб. Позднее против него сфабриковали дело.

В письме также приводятся другие случаи пыток и жестокого обращения с украинцами.