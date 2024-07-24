Глава Российской Федерации Владимир Путин отметил значительный вклад следственных органов в обеспечение безопасности страны и ее граждан.
В своем обращении, приуроченном к профессиональному празднику следователей, он подчеркнул их ключевую роль в противодействии таким угрозам, как коррупция, терроризм и экстремизм.
Президент акцентировал внимание на том, что сотрудники следственных подразделений МВД, Следственного комитета и ФСБ стоят на страже интересов общества и государства, защищая жизнь, безопасность, права и свободы россиян.
Лидер государства отметил, что современный мир характеризуется стремительными изменениями, технологическим прогрессом и глобальными вызовами. В этих условиях возникают новые риски и угрозы, требующие особого внимания правоохранительных органов.
Среди актуальных проблем были выделены киберпреступность, незаконный оборот наркотиков, деятельность транснациональных преступных группировок и криминальных синдикатов в виртуальном и финансовом секторах.
Глава государства призвал к своевременному и профессиональному реагированию на эти вызовы. Он подчеркнул необходимость совершенствования методов расследования, внедрения инновационных подходов и цифровых технологий, способствующих не только раскрытию, но и предупреждению преступлений.
Стоит отметить, что День сотрудника органов следствия России отмечается ежегодно 25 июля. Этот профессиональный праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.
Фото: en. kremlin. ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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