В Санкт-Петербурге отвергли почти все заявки на редевелопмент

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Кирилл Соловейчик сообщил, что подавляющее большинство запросов на изменение статуса промышленных зон в Санкт-Петербурге, чтобы превратить их в жилые зоны, были отклонены. Он также выразил мнение, что в будущем строительные компании будут продавать земельные участки из своих запасов в промышленных районах, создавая новые возможности для промышленного развития.
Кирилл Соловейчик не уточнил точное количество отказов и общий объем земельных участков, которые были запрошены для изменения статуса, поскольку, по его словам, это недопустимо до окончательного утверждения нового генерального плана Санкт-Петербурга. Ранее было объявлено, что власти города отклонили запросы по застройке Калининской овощебазы. На этой территории один из собственников предлагал изменить статус на жилой, в то время как другой предлагал превратить ее в производственную зону. Однако комиссия по изменению генерального плана приняла решение оставить всю территорию в категории производственной зоны.
Зато площадь жилой застройки на территории бывшего мясокомбината "Самсон" будет увеличена вдвое. Комиссия по генеральному плану приняла решение добавить около 30 гектаров жилых территорий к данному кварталу. Эти участки включают в себя области существующих складов и промышленных зданий. Также в конце августа компания ООО "Автоцентр Инфинити" получила задачу разработать изменения в проекте планировки территории (ППТ) между Союзным и Дальневосточным проспектами, чтобы заменить там автосалоны на жилые здания.
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