Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Американский питбультерьер
Американский питбультерьер
© flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:27

Питбули и дети: правда, о которой многие даже не догадываются

Характер и этапы взросления питбулей: рекомендации специалистов

Питбули давно окружены мифами. Их представляют агрессивными и опасными, хотя на деле эти собаки поражают умом, энергичностью и невероятной привязанностью к людям. Особенно они обожают детей и готовы часами играть с ними. Всё решает воспитание: правильно вырастив щенка, хозяин получает ласкового и преданного друга.

Какие породы относят к питбулям

Многие думают, что питбуль — это одна конкретная порода. На самом деле термин объединяет сразу четыре разновидности:

  • Американский питбультерьер
  • Стаффордширский бультерьер
  • American Bully
  • Американский стаффордширский терьер

Стоимость зависит от пола, окраса и родословной. Щенки из чемпионских линий заметно дороже, а суки чаще ценятся выше кобелей.

Характер и особенности

Щенки питбуля очаровательны, но требуют внимания и энергии от хозяина. Они умны, быстро учатся, но могут быть упрямыми. Важно избегать агрессивных игр — собака не всегда понимает, насколько сильна.

Социализация играет ключевую роль. Чем раньше щенок начнёт контактировать с другими собаками и людьми, тем гармоничнее он вырастет.

Этапы взросления

Рост и развитие питбуля можно разделить на несколько этапов:

  • 1 месяц — щенки учатся ходить, знакомятся с миром.
  • 2 месяца — пора первых прививок и активных игр.
  • 3 месяца — идеальный возраст, чтобы забрать домой.
  • 4 месяца — начало социализации и прогулок.
  • 5-6 месяцев — "подростковый" период, щенки проявляют упрямство.
  • 7-8 месяцев — собака становится сильнее, но ещё сохраняет щенячью игривость.
  • До 12 месяцев — питбуль окончательно формируется во взрослую собаку.

Взаимоотношения с людьми и животными

Питбули прекрасно ладят с детьми и могут стать верными компаньонами. С кошками и другими животными отношения сложнее — каждой собаке нужно личное пространство.

Советы по воспитанию

  • используйте позитивное подкрепление и поощрения;
  • избегайте наказаний и грубости;
  • обеспечьте щенку физическую нагрузку и игры;
  • создавайте дома насыщенную среду — игрушки, кости для жевания, интерактивные кормушки.

Правильно воспитанный питбуль — это умная, энергичная и любящая собака, которая станет для хозяина не просто питомцем, а членом семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Самые большие породы домашних кошек: ашера, мейн-кун, саванна и другие — данные фелинологов сегодня в 1:27

Домашние кошки, которые вырастают до метра: мало кто готов к такому соседу

Они больше, чем вы привыкли видеть: кошки-великаны, чьи размеры и характеры удивляют даже опытных заводчиков. Узнайте о самых необычных породах.

Читать полностью » Учёные: домашние кошки живут дольше уличных в 3–4 раза сегодня в 0:27

Уличные кошки не доживают до 5 лет, а домашние живут в 4 раза дольше: причина шокирует

Кошки могут жить до 20 лет и даже больше, но продолжительность их жизни зависит от породы, условий и заботы хозяина. Узнайте, что влияет на долголетие.

Читать полностью » В Британии мужчина скончался после укуса экзотического паука, купленного в интернете вчера в 23:19

Экзотическое хобби закончилось смертью: трагедия в Британии

В Великобритании мужчина погиб после укуса собственного домашнего паука, которого приобрёл в интернете. Он игнорировал ухудшение самочувствия и не обратился в больницу. Близкие уверены: продажа ядовитых животных должна контролироваться.

Читать полностью » Ветеринары: укусы клещей у собак могут вызвать пироплазмоз и поражение органов вчера в 21:45

Ласковый вечер оборачивается бедой: как клещи заражают питомцев

Август — время, когда клещи и комары всё ещё активны. Один укус может привести к серьёзной инфекции у питомца. Ошейники, репелленты, осмотр после прогулки и обработка участка помогут провести остаток лета безопасно.

Читать полностью » Исследования доказали, что крокодилы способны испытывать эмоции вчера в 21:09

Легенда о крокодиловых слезах: рептилии оказались сложнее, чем мы думали

Фраза "крокодиловы слёзы" родилась в мифах и литературе. Но действительно ли крокодилы плачут и могут ли они испытывать эмоции?

Читать полностью » В Греции охранница Вивиан Заркáда спасла воронёнка и приютила его дома вчера в 20:04

В Греции охранница спасла воронёнка: дружба девушки и птицы превратилась в историю о преданности

Маленький ворон выпал из гнезда и нашёл дом у охранницы отеля. Их история о дружбе и скором расставании трогает до слёз.

Читать полностью » Совы сочетают мифологический образ с уникальными природными способностями вчера в 19:14

Белая сова в окне Гарри Поттера: почему образ покорил мир

Совы — больше, чем символ Афины. Их шеи вращаются на 270°, крылья делают полёт бесшумным, а количество яиц зависит от еды.

Читать полностью » Козы различают эмоции человека по голосу и выражению лица вчера в 18:12

Не такие простые: козы оказались умнее, чем многие думают

Козы умнее, чем вы думаете: они распознают эмоции, просят помощи взглядом и даже помнят задачи спустя месяцы. Узнайте потрясающие факты.

Читать полностью »

Новости
Еда

В Германии за 2023–2024 годы закрылись 52 пивоварни — Ассоциация пивоваров
Туризм

Тувалу признано самой малопосещаемой страной мира — данные Всемирной туристической организации
Авто и мото

Новый мотор Renault H13 работает на бензине и этаноле без переключения
Дом

Кастрюля, спрей и пар помогут привести одежду в порядок без утюга
Еда

Как приготовить рулет из лаваша с начинкой из сыра и овощей
Культура и шоу-бизнес

В Екатеринбурге посетитель пририсовал глаза фигурам на картине Германа Метелева "Театр"
Наука и технологии

Генеральный директор DX Heroes: ИИ ускоряет работу ИТ-команд на 30–40%
Красота и здоровье

Диетолог Нурия Дианова: сливочное мороженое перегружает печень
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru