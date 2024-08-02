Министерство внутренних дел обнародовало информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием питбайков.

Питбайки — это мини-мотоциклы, которые можно приобрести как спортивное оборудование и не требуют регистрации в ГИБДД, не классифицируясь как транспортные средства. В российском законодательстве нет четкого определения для питбайков, и неизвестно, сколько их в стране. По данным подмосковного УГИБДД, объем двигателя питбайка — до 250 куб. см и мощность до 21 л. с. Они предназначены для оффроуда и выполнения трюков, не выезжая на дороги общего пользования, пишет Ъ.

Региональные отделы ГИБДД часто сообщают о случаях ДТП с участием подростков за рулем питбайков. Увеличенный риск аварий вызывает и катание по двое на одном мотоцикле. Некоторые УГИБДД требуют наличие водительских прав и шлема, привлекая совершеннолетних к ответственности. Рустам Минниханов, глава Татарстана, ранее призывал родителей не допускать детей к управлению квадроциклами и питбайками.

Отсутствие четкого законодательства о питбайках создает значительные риски для безопасности дорожного движения. Несмотря на то, что эти мотоциклы не должны использоваться на дорогах общего пользования, многие подростки и даже дети нарушают это правило. В итоге это приводит к авариям. Учитывая растущее количество инцидентов, необходимы меры по ужесточению контроля над использованием питбайков.

В некоторых регионах уже предприняты шаги к улучшению ситуации. Вводятся требования о наличии шлемов и водительских прав для управления питбайками, однако эффективность этих инициатив вызывает вопросы. Многие родители не осознают потенциальные опасности, связанные с эксплуатацией таких транспортных средств, и не информируют своих детей о правилах безопасности.

Требуется всесторонний подход, чтобы решить эту проблему — от информирования населения до разработки специальных норм и правил, регулирующих использование питбайков. Это поможет сократить количество трагических случаев и повысить уровень безопасности всех участников дорожного движения.

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