Постоянная усталость и головокружения? Продукты, которые поднимут гемоглобин и вернут силы
Постоянная усталость, слабость и головокружения — это не всегда последствия стресса или недосыпа. Онколог Владимир Ивашков предупреждает: такие симптомы могут сигнализировать о низком уровне гемоглобина в крови. В своем Telegram-канале врач поделился пятью рекомендациями, которые помогут исправить ситуацию.
1. Принимайте препараты железа по назначению врача
"Если анализы подтвердили дефицит железа, врач назначит специальные препараты. Важно соблюдать рекомендованную дозировку и форму препарата", — подчеркнул Ивашков.
2. Добавьте в рацион продукты, богатые железом
Список полезных источников:
- красное мясо;
- печень;
- морепродукты;
- гречка;
- фасоль;
- шпинат;
- сухофрукты.
3. Не забывайте о витаминах B12 и B9
Они играют ключевую роль в кроветворении и поддержке нормального уровня гемоглобина.
4. Усиливайте усвоение железа витамином C
Цитрусовые, ягоды, болгарский перец и другие продукты с витамином C помогают организму лучше усваивать железо.
5. Регулярно контролируйте состояние здоровья
Сдавайте анализы и консультируйтесь с врачом, чтобы отслеживать изменения и своевременно корректировать лечение.
