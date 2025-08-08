Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована 08.08.2025 в 23:47

Постоянная усталость и головокружения? Продукты, которые поднимут гемоглобин и вернут силы

Онколог назвал причины низкого гемоглобина и способы его повысить

Постоянная усталость, слабость и головокружения — это не всегда последствия стресса или недосыпа. Онколог Владимир Ивашков предупреждает: такие симптомы могут сигнализировать о низком уровне гемоглобина в крови. В своем Telegram-канале врач поделился пятью рекомендациями, которые помогут исправить ситуацию.

1. Принимайте препараты железа по назначению врача

"Если анализы подтвердили дефицит железа, врач назначит специальные препараты. Важно соблюдать рекомендованную дозировку и форму препарата", — подчеркнул Ивашков.

2. Добавьте в рацион продукты, богатые железом
Список полезных источников:

  • красное мясо;
  • печень;
  • морепродукты;
  • гречка;
  • фасоль;
  • шпинат;
  • сухофрукты.

3. Не забывайте о витаминах B12 и B9
Они играют ключевую роль в кроветворении и поддержке нормального уровня гемоглобина.

4. Усиливайте усвоение железа витамином C
Цитрусовые, ягоды, болгарский перец и другие продукты с витамином C помогают организму лучше усваивать железо.

5. Регулярно контролируйте состояние здоровья
Сдавайте анализы и консультируйтесь с врачом, чтобы отслеживать изменения и своевременно корректировать лечение.

