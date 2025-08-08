Постоянная усталость и головокружения? Продукты, которые поднимут гемоглобин и вернут силы

Постоянная усталость, слабость и головокружения — это не всегда последствия стресса или недосыпа. Онколог Владимир Ивашков предупреждает: такие симптомы могут сигнализировать о низком уровне гемоглобина в крови. В своем Telegram-канале врач поделился пятью рекомендациями, которые помогут исправить ситуацию.

1. Принимайте препараты железа по назначению врача

"Если анализы подтвердили дефицит железа, врач назначит специальные препараты. Важно соблюдать рекомендованную дозировку и форму препарата", — подчеркнул Ивашков.

2. Добавьте в рацион продукты, богатые железом

Список полезных источников:

красное мясо;

печень;

морепродукты;

гречка;

фасоль;

шпинат;

сухофрукты.

3. Не забывайте о витаминах B12 и B9

Они играют ключевую роль в кроветворении и поддержке нормального уровня гемоглобина.

4. Усиливайте усвоение железа витамином C

Цитрусовые, ягоды, болгарский перец и другие продукты с витамином C помогают организму лучше усваивать железо.

5. Регулярно контролируйте состояние здоровья

Сдавайте анализы и консультируйтесь с врачом, чтобы отслеживать изменения и своевременно корректировать лечение.