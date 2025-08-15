Выпил сок — потерял выносливость: как "полезные" продукты мешают прогрессу
Во время тренировок важно не только что и как вы делаете, но и что пьёте и едите. Без грамотного подхода к питанию и питьевому режиму легко не только снизить эффективность тренировки, но и навредить организму.
Елена Рябинкова, вице-президент Национального фитнес-сообщества и ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера, рассказывает, как правильно поддерживать баланс.
Сколько и как нужно пить на тренировке?
"Пейте небольшими глотками каждые 15-20 минут, не более 1% от массы тела в час", — рекомендует эксперт.
Это значит: если вы весите 70 кг, за час тренировки максимум — 700 мл воды, но не залпом, а равномерно.
Что пить лучше всего?
- Идеальный вариант — негазированная питьевая вода.
- Спортпит (изотоники, аминокислоты, L-карнитин) — по назначению и только если ваши задачи это требуют.
- Разбавленный яблочный или цитрусовый фреш — допустим, если он разведен водой в 3-4 раза.
"Цельный сок во время тренировки — не лучший выбор. Он может создать нагрузку на ЖКТ и вызвать скачки сахара", — отмечает Рябинкова.
Энергетики на тренировке — нет
"От энергетиков лучше воздержаться, если вы не профессионал или не участвуете в марафоне", — подчёркивает специалист.
Почему:
- они резко повышают уровень сахара и инсулина,
- через короткое время вызывают резкий спад энергии и желание спать,
- при этом сердце продолжает работать с повышенной нагрузкой.
Кофе и чай — до или после?
"Перед тренировкой — не рекомендуется. После — можно, когда пульс вернётся в норму", — говорит эксперт.
Кофеин перед тренировкой может:
- вызвать учащённое сердцебиение,
- усилить нагрузку на сосуды,
- повысить риск головной боли или переутомления.
Когда можно есть до и после занятий?
До тренировки:
- Тяжёлая пища (жареное мясо, бобовые супы) — за 3,5-4 часа до тренировки.
- Средняя по калорийности еда (рыба с картофелем, омлет, лёгкий суп) — за 1-1,5 часа.
- Смузи, коктейли, йогурты — достаточно 30-40 минут.
"Интервал зависит от состава и консистенции. Чем легче пища — тем меньше времени нужно для её переваривания", — поясняет Рябинкова.
После тренировки:
- Спортивные напитки и жидкое питание — можно употребить сразу.
- Обычная еда — через 40-45 минут.
Что насчёт сока?
"Сок можно пить — любой натуральный, из овощей, ягод, фруктов. Но в разумных количествах — около одного стакана в день", — советует эксперт.
Во время тренировки сок — только в разбавленном виде. Например:
- 1 часть яблочного или апельсинового фреша,
- 3-4 части воды.
Это обеспечит лёгкую поддержку глюкозы в крови без скачков сахара и нагрузки на ЖКТ.
Вывод
Чтобы тренировка была в удовольствие и на пользу, важно не только тренироваться грамотно, но и пить/есть с умом. Откажитесь от энергетиков и кофе перед залом, не пейте цельный сок во время нагрузки, и не забывайте о простой воде. Правильный ритм питания — это ваша инвестиция в восстановление, силу и результат.
