Лаваш с сыром
Лаваш с сыром
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:18

Забудьте о бутербродах: рулет, который не стыдно показать гостям

Рецепт рулета из лаваша с брынзой и зеленью

Что можно приготовить такого, чтобы было универсально, вкусно и требовало минимум усилий? Ответ может вас удивить: это рулет из лаваша. Это блюдо — настоящая магия на кухне. Оно идеально подходит для сытного завтрака, становится звездой обеденного перерыва на работе и без труда впишется в меню праздничного фуршета. При всей своей простоте он выглядит очень достойно и поражает нежным, насыщенным вкусом.

Процесс приготовления настолько прост, что справится даже тот, кто far от кулинарных высот. А секрет успеха кроется в удачном сочетании самых доступных продуктов, которые наверняка есть у вас под рукой.

Что нам понадобится

Для этого кулинарного шедевра подготовьте следующий набор продуктов:

  • Лаваш тонкий: 1 большой лист.
  • Брынза: 100 грамм.
  • Сметана: 200 грамм (лучше брать 15-20% жирности).
  • Свежая зелень: пучок примерно на 80 грамм (классика — петрушка и укроп, но отлично подойдут зелёный лук, кинза, сельдерей или любая другая любимая зелень).
  • Куриные яйца: 2 штуки.
  • Сливочное масло: 25 грамм.
  • Соль, перец чёрный молотый: по вашему вкусу.

Интересный факт: лаваш, тонкий пресный хлеб, история которого насчитывает тысячи лет, в 2014 году был включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от Армении. Его уникальность — в простоте и универсальности, что мы и используем в этом рецепте.

Пошаговое руководство к действию

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Тщательно вымойте зелень. Для лучшего очищения от пыли можно ненадолго замочить её в миске с прохладной подсоленной водой — достаточно 2-3 минут. После этого ополосните и обсушите, стряхнув лишнюю влагу. Яйца помойте, положите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на средний огонь. После закипания варите около 10 минут до состояния "вкрутую". Готовые яйца immediately охладите в ледяной воде — так они будут легче чиститься.

Шаг 2: Работаем с зеленью

Нагрейте сковороду среднего размера и растопите в ней сливочное масло. Мелко порубите подготовленную зелень и отправьте её в сковороду.

Шаг 3: Лёгкая обжарка

Обжаривайте зелёную массу в течение примерно двух минут, не забывая помешивать. Не стоит держать её на огне дольше — нам нужно лишь немного усилить аромат, а не полностью готовить. Снимите сковороду с плиты и дайте содержимому остыть в течение 5-7 минут.

Шаг 4: Создаём соус

К остывшей зелени добавьте всю подготовленную сметану. Приправьте свежемолотым чёрным перцем и тщательно всё перемешайте до получения однородной массы.

Шаг 5: Подготовка яиц

Очистите остывшие варёные яйца. Лайфхак: если скорлупа плохо отходит, слегка потрескайте её и снова поместите яйца в холодную воду на несколько минут. Вода проникнет под оболочку, и чистка станет легкой. Измельчите яйца с помощью крупной тёрки или просто разомните вилкой.

Шаг 6: Подготовка сыра

Слейте с брынзы лишнюю жидкость и разомните её вилкой. Соедините сырную крошку с измельчёнными яйцами в удобной миске и хорошо перемешайте.

Шаг 7: Соединяем начинку

В миску с яично-сырной смесью выложите содержимое сковороды — зелень со сметаной. Тщательно перемешайте всё до однородности. Теперь самое время попробовать начинку и добавить соли или перца, если это необходимо. Помните, что брынза часто бывает достаточно солёной сама по себе.

Шаг 8: Формируем рулет

Разложите на столе лист лаваша. Если его края слишком грубые или неровные, их можно аккуратно подрезать ножницами или ножом.

Равномерно распределите приготовленную начинку по всей поверхности лаваша, отступая немного от дальнего края. Плотно сверните рулет, стараясь не порвать лаваш. Готовый рулет плотно оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник для пропитки и охлаждения минимум на 30-60 минут.

Шаг 9: Финальный аккорд

Достаньте пропитавшийся и затвердевший рулет, освободите его от плёнки и нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2-3 сантиметра. Можно подавать к столу!

Приятного аппетита!

