Подросток на питбайке
Подросток на питбайке
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:11

Питбайки вырвались на улицы: почему теперь ими заинтересовалась Госдума

В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним

Попробуйте представить улицы российских городов, где по тротуарам и дворам наряду с пешеходами и велосипедистами проносятся подростки на мини-мотоциклах. Питбайки за последние годы превратились для молодежи в своеобразный символ свободы и адреналина. Но вместе с популярностью выросли и риски, из-за чего в Госдуме заговорили о необходимости ограничить их продажу несовершеннолетним.

Опасность на двух колесах

Питбайки — это компактные мотоциклы для езды по бездорожью и выполнения трюков. Они не требуют водительских прав и регистрации в ГИБДД, поэтому стали особенно привлекательными для подростков. По словам депутата Госдумы Артема Метелева, именно эта "доступность" создает проблемы.

"Где-то ребята покалечились, где-то просто попались правоохранителям, к сожалению, есть и случаи смертей", — заявил депутат.

Политик отмечает, что количество таких мини-мотоциклов в городах "зашкаливает" и все чаще приводит к аварийным ситуациям.

Законодательные инициативы

Метелев направил обращение главе Минспорта Михаилу Дегтяреву и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Его предложение заключается в том, чтобы продавать питбайки подросткам только при предъявлении документа о прохождении курсов в специализированной спортивной организации. По сути, покупка техники станет возможной лишь для тех, кто обучался и получил навыки безопасного вождения.

Новые поправки в ПДД

Важно отметить, что работа по регулированию уже ведется. МВД ранее представило проект изменений в Правила дорожного движения, где предлагается полностью запретить использование питбайков на дорогах общего пользования. Ведомство подчеркнуло, что эта техника должна оставаться в категории спортивного инвентаря и не допускаться к обычному трафику, так же как кроссовые и эндуро-мотоциклы.

За нарушение новых правил планируется ввести штраф до 30 тысяч рублей. По сути, подростков (и не только их) хотят отрезать от идеи свободно кататься по улицам без правил и контроля.

